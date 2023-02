Il “canto” delle orche: le incredibili immagini dall’Antartide. VIDEO

Un gruppo di orche che “canta” insieme, dandosi indicazioni grazie all’emissione di suoni: l’incredibile filmato è stato registrato da Niall Shannon, della Guardia costiera statunitense, vicino alla stazione McMurdo sull’isola di Ross, nell’Antartide. Nelle immagini spettacolari si vede il gruppo di orche che comunica attraverso l’emissione di suoni, in quello che sembra proprio un canto tra questi mammiferi marini.

Le orche: tutto quello che c’è da sapere

Le orche sono considerate dei “superpredatori”, non avendo nessun predatore naturale e posizionandosi così al vertice della catena alimentare. Sono mammiferi diffusi in tutto il mondo, ma tendono a preferire acque molto fredde come quelle presenti vicino ai poli. Vivono in piccoli gruppi e hanno una incredibile peculiarità: cacciano e comunicano in modo diverso a seconda del gruppo di appartenenza. Ogni gruppo ha una sorta di linguaggio, che viene tramandato tra i membri, differente da quelli adottati da altre orche.