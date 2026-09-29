FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Ora solare 2026, quando spostare le lancette (si dorme un’ora in ...

Ora solare 2026, quando spostare le lancette (si dorme un’ora in più)

Ci siamo: con la fine dell'estate e l'arrivo dell'autunno torna l'ora solare. Quando spostare le lancette dalle 3 alle 2?
Calendario29 Settembre 2026 - ore 12:23 - Redatto da Redazione Meteo.it
Calendario29 Settembre 2026 - ore 12:23 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Anche se l'estate non ci ha ancora salutato del tutto, considerando il clima soleggiato e le temperature miti, è ufficialmente partito il countdown per il passaggio dall'ora legale a quella solare. Quando si sposteranno le lancette di un'ora indietro?

Ora solare 2026 in Italia: quando cambia?

Con l'arrivo della stagione autunnale torna anche uno degli appuntamenti che sanciscono definitivamente la fine dell'estate. Si tratta del cambio ora: il passaggio dall'ora legale a quella solare è in arrivo nel mese di ottobre 2026. Quando cambia l'ora e soprattutto quali saranno i benefici? Con il passaggio dall'ora legale all'ora solare godremo di un'ora in più al mattino, ma di conseguenza le giornate saranno più brevi.

Il passaggio all'ora solare 2026 sarà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026. Alle 3 del mattino le lancette degli orologi torneranno di un'ora indietro segnando di fatto le 2. Il cambio ora sarà automatico su tutti i dispositivi digitali, ma anche smartphone, tablet, console e pc, mentre bisognerà procederà manualmente sui vecchi dispositivi.

Quali sono gli effetti e i benefici del cambio ora solare 2026?

Il passaggio dall'ora legale all'ora solare presenta una serie di benefici. In primis dormiremo un'ora in più, ma godremo anche di maggior luce al mattino. Da segnalare che con lo spostamento delle lancette di un'ora indietro, di pomeriggio farà molto presto buio. Il cambio ora ha delle conseguenze anche sulla vita quotidiana e sull'adattamento del sonno. Generalmente nel giro di pochi giorni ci si abituerà al cambio orario.

L’ora solare 2026 resterà in vigore in Italia durante tutto il periodo invernale. Il successivo cambio ora, da quella solare a quella legale, è previsto nella notte di domenica 28 marzo 2027, quando alle ore 2 le lancette si sposteranno di un'ora avanti, quindi alle 3 del mattino.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Equinozio d’Autunno 2026 oggi 23 settembre: perché la data non è sempre la stessa?
    Calendario23 Settembre 2026

    Equinozio d’Autunno 2026 oggi 23 settembre: perché la data non è sempre la stessa?

    Equinozio d’Autunno 2026 oggi 23 settembre alle 2:05: ecco perché l’autunno non comincia sempre il 21 e come cambia la data ogni anno.
  • Quando inizia l'autunno in questo 2026? Ecco la data
    Calendario21 Settembre 2026

    Quando inizia l'autunno in questo 2026? Ecco la data

    Autunno 2026 al via: perché la stagione astronomica non inizia sempre il 21 settembre?
  • Notte Europea dei Ricercatori 2026, la scienza invade 13 città italiane: eventi e laboratori gratis
    Calendario18 Settembre 2026

    Notte Europea dei Ricercatori 2026, la scienza invade 13 città italiane: eventi e laboratori gratis

    Il 25 settembre 2026 torna la Notte Europea dei Ricercatori in 13 città con eventi e laboratori gratis.
  • Nettuno brillerà nel cielo: ecco quando e come osservarlo al meglio
    Calendario17 Settembre 2026

    Nettuno brillerà nel cielo: ecco quando e come osservarlo al meglio

    L'opposizione del 26 settembre 2026 offre le condizioni ideali per osservare Nettuno: ecco come individuarlo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: inizio ottobre nel segno di un clima tardo-estivo! La tendenza
Tendenza29 Settembre 2026
Meteo: inizio ottobre nel segno di un clima tardo-estivo! La tendenza
La tendenza meteo per l'inizio di ottobre vede ancora una robusta presenza anticiclonica sull'Italia dove domina un clima di stampo quasi estivo.
Meteo: ottobre al via nel segno di anticiclone e caldo fuori stagione!
Tendenza28 Settembre 2026
Meteo: ottobre al via nel segno di anticiclone e caldo fuori stagione!
La tendenza meteo per l'inizio di ottobre è ancora caratterizzata dall'anticiclone sull'Italia con poca insabilità e temperature quasi estive.
Meteo, caldo fuori stagione e niente piogge: la tendenza dal 30 settembre
Tendenza27 Settembre 2026
Meteo, caldo fuori stagione e niente piogge: la tendenza dal 30 settembre
Tra fine settembre e inizio ottobre non si profila nessuna perturbazione: alta pressione a oltranza e picchi vicini ai 30 gradi. La tendenza
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 29 Settembre ore 20:12

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154