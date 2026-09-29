Ora solare 2026, quando spostare le lancette (si dorme un’ora in più)

Anche se l'estate non ci ha ancora salutato del tutto, considerando il clima soleggiato e le temperature miti, è ufficialmente partito il countdown per il passaggio dall'ora legale a quella solare. Quando si sposteranno le lancette di un'ora indietro?

Ora solare 2026 in Italia: quando cambia?

Con l'arrivo della stagione autunnale torna anche uno degli appuntamenti che sanciscono definitivamente la fine dell'estate. Si tratta del cambio ora: il passaggio dall'ora legale a quella solare è in arrivo nel mese di ottobre 2026. Quando cambia l'ora e soprattutto quali saranno i benefici? Con il passaggio dall'ora legale all'ora solare godremo di un'ora in più al mattino, ma di conseguenza le giornate saranno più brevi.

Il passaggio all'ora solare 2026 sarà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026. Alle 3 del mattino le lancette degli orologi torneranno di un'ora indietro segnando di fatto le 2. Il cambio ora sarà automatico su tutti i dispositivi digitali, ma anche smartphone, tablet, console e pc, mentre bisognerà procederà manualmente sui vecchi dispositivi.

Quali sono gli effetti e i benefici del cambio ora solare 2026?

Il passaggio dall'ora legale all'ora solare presenta una serie di benefici. In primis dormiremo un'ora in più, ma godremo anche di maggior luce al mattino. Da segnalare che con lo spostamento delle lancette di un'ora indietro, di pomeriggio farà molto presto buio. Il cambio ora ha delle conseguenze anche sulla vita quotidiana e sull'adattamento del sonno. Generalmente nel giro di pochi giorni ci si abituerà al cambio orario.

L’ora solare 2026 resterà in vigore in Italia durante tutto il periodo invernale. Il successivo cambio ora, da quella solare a quella legale, è previsto nella notte di domenica 28 marzo 2027, quando alle ore 2 le lancette si sposteranno di un'ora avanti, quindi alle 3 del mattino.