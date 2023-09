Ora solare 2023: quando cambia l’orario?

Quando scatterà l'ora solare 2023? Come ogni anno - con l'arrivo dell'autunno - le lancette dell'orologio si sposteranno un'ora indietro, regalandoci - per una notte - un'ora di sonno in più. Con il passaggio all'ora solare avremmo 60 minuti di luce in più al mattino, ma anche un tramonto anticipato. Ecco quando è previsto il passaggio all'ora solare.

Ora solare 2023, quando spostare le lancette?

Come consuetudine l’ultimo weekend di ottobre è quello che prevede il passaggio dall'ora legale 2023 a all’ora solare. L’appuntamento è per la notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre. Alle ore 3 le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora. In questo modo dormiremo 60 minuti in più, ma di conseguenza il pomeriggio diventerà più corto. L’ora solare resterà in vigore fino alla notte tra il 30 e il 31 marzo 2024 quando le lancette si sposteranno di nuovo in avanti di 60 minuti per il ritorno dell’ora legale.

Ora solare, vantaggi e svantaggi

Il cambio dell'ora è stata introdotto in Europa nel 1966. I vantaggi derivanti dallo spostamento delle lancette sono rappresentati soprattutto dal risparmio energetico, dovuto al fatto che - con questo sistema - al mattino possiamo contare su un'ora di luce in più. Stando all'analisi di Terna, in Italia si stima che siano stati risparmiati 10,9 miliardi di kWh dal 2004 al 2022, con un risparmio di 2 miliardi di euro.

Dal punto di vista fisico invece, il passaggio all'ora solare può causare disturbi al ritmo circadiano, alterando il ciclo sonno-veglia. I disturbi del sonno possono causare difficoltà di concentrazione, alterazione dei ritmi cardiaci e della temperatura corporea e - in casi estremi - anche forme di depressione. Questo è uno dei motivi per cui - negli ultimi anni - è in atto un dibattito nel mondo sulla questione "convenienza" nel passaggio tra ora solare e ora legale.

In molti chiedono l’abolizione dell’ora solare e il passaggio definitivo a quella legale. Le motivazioni sarebbero legate a un ulteriore risparmio energetico, ma anche ai benefici sulla salute in quanto il nostro organismo non sarebbe più "costretto" ad affrontare due cambi dell'ora ogni anno. Un’ora di luce in più nel tardo pomeriggio - stando a quanto riportato dai promotori della petizione pubblicata su change.org - può anche ridurre il numero di incidenti stradali e rendere le strade più sicure durante le ore di punta.