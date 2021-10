Ci siamo. Ottobre è il mese dell'entrata in vigore dell'Ora Solare. Quando si dovrà effettuare il cambio di orario? Come dovremo spostare le lancette? Questa sarà l'ultima volta che sposteremo le lancette in avanti o all'indietro?

Cambio ora legale ora solare 2021: quando cambia l'orario?

Nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 ci sarà il passaggio dall'ora legale all'ora solare. Alle 3 di notte le lancette andranno spostate indietro di un'ora. L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo 2022, ossia tra sabato 26 e domenica 27, quando le lancette andranno spostate in avanti.

L'Europa e l'ora legale

Ogni anno si parla di una possibile abolizione di questo passaggio da Ora Solare ad Ora Legale e viceversa, ma come stanno le cose? E' realmente cosi?

Qualcosa di vero c'è, ma era poco più di una ipotesi avanzata più di tre anni fa, tra luglio e agosto 2018: quasi 5 milioni di cittadini dell'Unione Europea risposero ad una consultazione: a esprimersi favorevolmente (e quindi sull'abolizione) furono il 76% dei votanti.

Nella discussione che ne segui presso la Commissione Europea non si è raggiunse una decisione univoca che accontentasse tutti i Paesi membri e ad oggi, in Italia, vige ancora il cambio dell'ora.

Si perché in quell'occasione l'unione aveva demandato ad ogni singola nazione la scelta su cosa fare, il nostro Paese decise di fatto di non decidere. Il Governo Conte bis fece richiesta formale a Bruxelles per lasciare le cose come stavano, ovvero sei mesi con l'ora solare e altri sei con l'ora legale, esattamente come da 54 anni a questa parte.

Al contrario della Francia, per esempio, che ha deliberato, dopo una consultazione popolare indetta dall'Assemblea Nazionale, di bandire per sempre il cambio orario.

Al contrario, i paesi del nord Europa come Finlandia e Polonia preferiscono nettamente l'ora legale, per poter sfruttare meglio la poca luce solare a disposizione durante il periodo invernale. Insomma, non è detto che l'ora legale resterà per sempre nelle nostre vite.