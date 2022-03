Onu: entro 5 anni sistema di allerta precoce per eventi climatici per tutti

L'Omm, Organizzazione meteorologica mondiale, e l'Onu hanno presentato un piano davvero ambizioso in arrivo nei prossimi 5 anni. Si tratta di un sistema globale di allerta precoce contro eventi climatici di ogni tipo. La presentazione si terrà il prossimo novembre in occasione della COP27 in Egitto.

I dati parlano chiaro: negli ultimi 50 anni si è verificato un disastro climatico al giorno. La situazione è però degenerata negli ultimi anni a causa del riscaldamento globale e dell'inquinamento che ha fatto aumentare di ben 5 volte il presentarsi di eventi climatici estremi rispetto al passato. Stando all'indagine di CittàClima di Legambiente solo nel periodo tra il 2020 e 2021 gli eventi climatici sono aumentati del 17%. Per questo motivo l'Onu ha annunciato il progetto di un sistema di allerta globale capace di prevenire alluvioni, tsunami, siccità, ondate di calore nel mondo.

Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, ha precisato: "lo sconvolgimento climatico causato dall’uomo sta ora danneggiando ogni regione. Il più recente rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici descrive in dettaglio la sofferenza che sta già accadendo. Ogni incremento del riscaldamento globale aumenterà ulteriormente la frequenza e l’intensità degli eventi climatici estremi".

E' fondamentale puntare sui sistemi early warning per salvare vite umane

Non solo Antonio Guterres ha aggiunto: "dobbiamo investire ugualmente nell’adattamento e nella resilienza. Questo include le informazioni che ci permettono di anticipare tempeste, ondate di calore, inondazioni e siccità”, ha aggiunto".

E' fondamentale puntare sui sistemi early warning che consentono di salvare molte più vite umane rispetto al passato. I paesi più a rischio da questo punto di vista sono quelli poveri: l'Africa dove il 60% della popolazione non ha alcuna protezione, ma anche i micro stati insulari e i paesi meno sviluppati. Per questo motivo è importante intervenire con un piano che consenta di prevenire l'impatto di fenomeni climatici in tutto il mondo.