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Ondata di caldo africano, Italia nella morsa dell'afa: quanto durerà?

L’Italia sta affrontando una fase di caldo eccezionale con picchi fino a 40 gradi: ecco quando è atteso un calo delle temperature.
Clima23 Giugno 2026 - ore 11:04 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima23 Giugno 2026 - ore 11:04 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’estate si è aperta con condizioni meteorologiche particolarmente roventi su tutta l’Italia, interessata da una intensa ondata di calore che sta facendo registrare temperature ben oltre la media stagionale.

La situazione sta causando disagi diffusi in molte regioni e potrebbe rappresentare una delle fasi più calde dell’intera stagione estiva. A dominare il quadro atmosferico è un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale, alimentato da masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa. Ma quanto durerà l'ondata di caldo?

Ondata di caldo africano, quanto durerà?

Molti si chiedono quando terminerà l’intensa ondata di caldo che sta interessando l’Italia. Le più recenti elaborazioni meteorologiche indicano che le alte temperature potrebbero persistere ancora per diverse settimane.

L’area di alta pressione che domina il Mediterraneo continuerà infatti a garantire condizioni stabili e molto calde almeno fino alla conclusione del mese. Un cambiamento più significativo potrebbe arrivare soltanto nei primi giorni di luglio, quando correnti più fresche potrebbero raggiungere la Penisola.

Tuttavia, gli esperti sottolineano che il passaggio verso condizioni più miti potrebbe non essere graduale. Il grande accumulo di calore presente nell’atmosfera e nelle acque marine potrebbe infatti favorire la formazione di fenomeni meteorologici particolarmente intensi.

L’arrivo di aria più fresca potrebbe quindi provocare forti temporali, precipitazioni abbondanti, grandinate e locali nubifragi. Si tratterebbe di una fase di instabilità potenzialmente marcata, conseguenza diretta del lungo periodo caratterizzato da caldo eccezionale e persistente.

Meteo, l'anticiclone infiamma l'Italia: picchi di 40 gradi

Come una barriera atmosferica quasi impenetrabile, il sistema di alta pressione trattiene masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa, favorendo temperature eccezionalmente elevate e un forte aumento dell’afa.

Le zone più colpite sono la Pianura Padana e diverse località costiere, dove il caldo si combina con alti livelli di umidità. In città come Milano, Bologna, Mantova, Ferrara e Rovigo le condizioni risultano particolarmente difficili a causa della scarsa ventilazione e del ristagno dell’aria calda. Anche lungo le coste l’umidità elevata rende le temperature ancora più opprimenti.

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Ultimo aggiornamento Martedì 23 Giugno ore 14:41

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