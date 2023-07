Ondata di caldo in Italia, arriva il “codice calore” al Pronto Soccorso. VIDEO

L’Italia è stritolata dalla morsa di un’ondata di caldo con pochi eguali, che potrebbe far salire le colonnine di mercurio a livelli record. Mentre sono attesi picchi in Sardegna e oltre 20 città sono segnate da “bollino rosso” per il caldo, le temperature altissime hanno portato Roma anche sulle prime pagine dei giornali stranieri, con il Times che ha ribattezzato la capitale “The Infernal City”, la città infernale. L’anticiclone africano stringe nella sua morsa buona parte della Penisola per tutta la settimana, ed è allarme per le conseguenze che questo caldo estremo rischia di avere per la popolazione. Il Ministero della Salute sta dunque correndo ai ripari: è stata inviata alle Regioni una circolare con le raccomandazioni sui servizi da potenziare per far fronte alla situazione.

Il “codice calore” al Pronto Soccorso

Il Ministero, come detto, ha inviato una serie di raccomandazioni alle Regioni e alle autorità sanitarie per far fronte all’ondata di caldo in corso. È stato introdotto il “codice calore” nei Pronto Soccorso degli ospedali: si tratta di un percorso assistenziale preferenziale e differenziato per coloro che accedono a causa di problemi di salute legati al caldo. Inoltre, il Ministero ha raccomandato che gli ambulatori territoriali rimangano attivi 7 giorni su 7, 12 ore al giorno, per gli accessi relativi agli effetti del caldo. Infine, è stato deciso di potenziare l’attività della guardia medica e la riattivazione delle unità mobili dell'era Covid per favorire l'assistenza domiciliare per chi non potesse spostarsi verso gli ospedali.