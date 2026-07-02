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Ondata di caldo in Italia, l’Oms: "5 morti in 24 ore". Il Ministero della Salute: "Nessun dato confermato"

L'ondata di caldo ha causato disagi, criticità e decessi in Italia. L'Oms parla di 5 morti in 24h, ma il Ministero frena: "Non risultano".
Sostenibilità2 Luglio 2026 - ore 08:50 - Redatto da Redazione Meteo.it
Sostenibilità2 Luglio 2026 - ore 08:50 - Redatto da Redazione Meteo.it

L'Italia e l'Europa hanno dovuto fare i conti nelle ultime settimane con una delle ondate di calore più intense e prolungate degli ultimi anni.

Il caldo torrido ha fatto registrare temperature da record non solo in Italia, ma in tantissimi Paesi dell'Unione Europea dove il termometro ha sfiorato e superato anche i 4o°C. In Italia l'OMS parla di 5 decessi in sole 24h, ma il Ministero della Salute non conferma questi dati.

Oms: "L'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore", la replica del Ministero

Hans Henri P. Kluge, il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, in una nota diffusa alla stampa ha parlato di 5 morti per il caldo in Italia nelle ultime 24h. Un dato allarmante e preoccupante che non è stato però confermato dal Ministero della Salute. "Le attuali ondate di calore in Europa sono una 'prova generale': in tutta Europa, in questo momento, i pronto soccorso si stanno riempiendo", sono le parole del direttore regionale dell'OMS per l'Europa che ha poi aggiunto: "L'Italia ha registrato cinque decessi in 24".

Poco dopo è arrivata la replica del Ministero della Salute che ha precisato: «Per quanto riguarda le dichiarazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità a noi attualmente non risultano questi decessi. Come già ho più volte detto, i nostri dati sono 'just in time', partono da dati reali che ci vengono comunicati dai Comuni e ad oggi non abbiamo ancora nessun picco da evidenziare". Maria Rosaria Campitiello, capo del dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute ha poi aggiunto: "Noi agiamo sui dati reali, l'Oms conta in proiezione statistica".

Secondo le notizie delle Regioni italiane, i decessi causati dal grande caldo potrebbero essere ben 6: si tratta di 2 persone anziane a Genova, un bracciante deceduto nei campi del Mantovano, un operaio del Padovano, un 75enne di Bari e un operato morto nel trevigiano proprio per le temperature record. Al Ministero della Salute questi 6 decessi non risultano. 

Boom di decessi per il caldo in Europa: l'allarme dell'OMS

Una cosa è certa: la seconda ondata di calore ha fatto registrare un picco di decessi in Europa. In Francia c'è stato un aumento del 50% delle richieste di aiuto presso le strutture ospedaliere, mentre a Londra in sole 24h si è raggiunto il picco massimo di chiamate di soccorso. Ancora peggio in Spagna dove il sistema spagnolo ha contato più di 300 decessi a causa del caldo.

"L'Europa si sta riscaldando a una velocità più che doppia rispetto alla media globale. Le ondate di calore non sono più eventi eccezionali e isolati. Sono crisi ricorrenti che stanno diventando più frequenti, più intense e più prolungate. Ogni estate in cui non ci prepariamo adeguatamente è un'estate che paghiamo in termini di vite umane", ha detto Hans Henri P. Kluge, il direttore regionale dell'OMS per l'Europa.

Intanto il 6 luglio 2026 è fissato un incontro, come comunicato dal direttore regionale dell'OMS per l'Europa, "con tutti i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri dell'OMS nella Regione europea per una riunione di verifica d'emergenza".

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Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Luglio ore 12:34

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