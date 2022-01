Omicron 2: cos’è la sotto variante appena trovata anche in Italia

Due casi ad oggi accertati nel nostro Paese della variante Omicron 2. Il primo caso è emerso durante il sequenziamento di routine al Policlinico San Martino di Genova, mentre il secondo è emerso dal sequenziamento di un campione proveniente dal monitoraggio nazionale che coinvolge il laboratorio di Igiene diretto dal professor Giancarlo Icardi.

Omicron 2, cosa sappiamo della nuova variante

La sottovariante Omicron 2, sequenziata per la prima volta in Italia nell'ospedale della Liguria, è già presente in Danimarca e in 20 Stati USA. Identificata come BA.2 la nuova sottovariante Covid è, in realtà, una sorta di "sorella gemella" di Omicron: appartiene allo stesso ceppo (B.1.1.529) e si distingue solo per alcune mutazioni sulla proteina Spike, ovvero quel "gancio" che permette al virus SarsCov 2 di attaccare le cellule.

Proprio la sua somiglianza con BA.1 (la variante originaria Omicron) rende quasi impossibile distinguerle, ma al tempo stesso, sebbene la nuova arrivata sembri dimostrarsi particolarmente diffusiva, non deve creare allarmismi infondati. Sappiamo, infatti, che Omicron ha dimostrato una scarsa attitudine a replicarsi nel tessuto polmonare, prediligendo invece le alte vie respiratorie.

Cosa dobbiamo quindi aspettarci da Omicron 2? La risposta a questa domanda giunge dagli immunologi, che non hanno tardato a identificare Omicron 2 come una sotto variante che, come la variante originaria Omicron, ha scarse capacità di provocare polmoniti.

Sottovariante Omicron 2, trasmissibilità

A livello mondiale la maggior parte dei casi è rappresentata da Omicron 1. La "gemella" Omicron 2, pur guadagnando terreno in Danimarca, rappresenta il 20% di tutti i casi di Covid dell'ultima settimana, con un aumento del 45% rispetto a quella precedente. Nello stesso periodo si è registrato un calo dei casi legati alla variante BA 1.

Aumento di casi negli ultimi sette giorni sono stati registrati anche in Gran Bretagna, Svezia e Norvegia, anche se in queste nazioni l'aumento risulta decisamente più contenuto rispetto alla Danimarca.

Negli USA la sottovariante BA2 è stata identificata in venti Stati, per un totale di un centinaio casi. Stando a quanto riportato dalla portavoce dei Centri per i controllo e la prevenzione delle malattie Kristen Nordlund al momento è troppo presto per stabilire se la Ba.2 sia più trasmissibile della variante Omicron originale Ba.1. Ma la sua diffusione e i suoi effetti vanno tenuti sotto controllo.

Sicuramente si tratta dell'ennesima dimostrazione che questo virus è in grado di mutare. Nell'ultimo anno sono infatti emerse tre diverse varianti in grado di sostituirsi alla precedente e tutte caratterizzate da una grande diffusibilità.

Le caratteristiche di Omicron 2, che la rendono di fatto molto simile alla variante originale, fanno comunque pensare ai virologi che anche in questo caso l'efficacia del vaccino possa di fatto "coprire" dal rischio di forme più gravi.