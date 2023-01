Oman, Medio Oriente: arriva anche qui la neve

Immagine di repertorio

Un insolito freddo ha investito il Medio Oriente e la neve è arrivata anche in Oman, con temperature ben al di sotto della media.

Neve in Oman, le immagini

Il Medio Oriente sta vivendo giorni di freddo molto insolito per quelle zone, con temperature al ribasso che toccano cifre raramente viste prima. Proprio nelle ultime settimane l'Uzbekistan, con Iran, Turkmenistan e Afghanistan, ha registrato il record di gelo e neve; ora il freddo è sceso a Sud, toccando anche l'Oman.

L'area avvolta maggiormente dal freddo è lo stretto di Hormuz, tra Oman, Emirati Arabi e Iran; qui lo scorso venerdì 27 gennaio la pioggia e il freddo hanno fatto registrare una massima di 14,4 gradi sull'isola di Kish, una temperatura assolutamente fuori dal comune per zone abituate a un clima tropicale desertico. Ma oltre all'isola iraniana, è proprio l'Oman ad aver registrato le temperature più basse negli ultimi giorni e sul monte più alto del Paese, il Jabal al Shams, è addirittura caduta la neve regalandoci delle immagini surreali.

La montagna, che si trova a oltre 3000 metri di quota, ha raggiunto -4 gradi nella mattinata dello scorso 25 gennaio, stessa temperatura toccata poi sabato 28. Non si tratta di un record perché sul Jabal al Shams nel 2015 i gradi erano addirittura -9,7, ma il freddo resta comunque tanto rigido quanto insolito non solo ad alta quota. Presso il villaggio di Saiq, che è a 1700 metri, la minima è scesa a +4 gradi, molto più bassa rispetto alla temperatura media stagionale. Ma ciò che ha sorpreso di più, al di là del freddo, è la neve, uno spettacolo che in Oman non sono di certo abituati a vedere. Proprio sul Jabal al Shams infatti il paesaggio è stato imbiancato da una fitta nevicata avvenuta la sera del 23 gennaio. Si tratta di un evento molto raro che ha colto di sorpresa la popolazione locale, riversatasi all'aperto per giocare in modo curioso e allegro come farebbero i bambini.