Oggi inizia la Primavera Meteorologica, ma quando inizia quella astronomica?

Con l'arrivo di marzo inizia la primavera meteorologica. Il mese di transizione tra l’inverno e la "stagione del risveglio" - noto per il suo clima spesso capriccioso - segna un periodo affascinante per gli appassionati di meteorologia e astronomia. Proprio questo mese da infatti inizio sia alla primavera meteorologica che a quella astronomica, che però non coincidono.

Primavera meteorologica e astronomica, quali differenze?

La primavera - così come le altre tre stagioni dell'anno - inizia in due momenti diversi. Se da un lato sono le temperature, le precipitazioni e i cambiamenti che avvengono nel ciclo biologico delle piante a segnare le stagioni meteorologiche, dall'altro è la posizione della Terra rispetto al Sole a scandire quelle astronomiche.

Ciò porta all'esistenza di due date diverse di inizio della primavera, con quella meteorologica che comprende il trimestre marzo/maggio e quella astronomica che invece prende il via con l'equinozio.

Oggi - 1° marzo - inizia appunto la primavera meteorologica 2024 che terminerà il 31 maggio. Sebbene la divisione dei mesi in stagioni meteorologiche vari a seconda delle convenzioni regionali, una delle più comuni prevede:

primavera : marzo, aprile e maggio

: marzo, aprile e maggio estate : giugno, luglio e agosto

: giugno, luglio e agosto autunno : settembre, ottobre e novembre

: settembre, ottobre e novembre inverno: dicembre, gennaio e febbraio

Le stagioni astronomiche sono invece determinate dai solstizi e dagli equinozi. Proprio quest'ultimo segnerà l'inizio della primavera astronomica 2024. Al contrario di quanto avviene per quella meteorologica, la stagione astronomica non ha una data fissa, sebbene il suo inizio sia sempre previsto in un arco di tempo limitato.

Equinozio di primavera 2024, quando inizia la stagione astronomica?

L'equinozio di primavera indica il momento in cui il Sole si posiziona esattamente sopra l’equatore e le ore di buio e di luce sono identiche. Il nome "equinozio" infatti deriva dal latino "aequus" che significa uguale, e "nox" che vuol dire notte.

Da quel momento in poi le giornate inizieranno ad allungarsi, fino a raggiungere il picco con il solstizio d'estate.

Quest'anno ciò accadrà il prossimo 20 marzo alle 21.24 GMT (22.24 ora italiana). Con l'equinozio di primavera 2024 l'emisfero settentrionale entrerà ufficialmente anche nella stagione astronomica.