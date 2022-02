Nuovo decreto Covid, cosa cambia? Tutte le novità da lunedì 7 febbraio

Il Governo ha approvato il nuovo decreto Covid. Cosa cambia da lunedì 7 febbrai0 2022? Ecco tutte le ultime novità che riguardano l'introduzione del Green Pass illimitato per chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose e, soprattutto, il mondo della scuola.

Nuovo decreto Covid, novità dal 7 febbraio: le regole per la scuola

Con il decreto legge del 2 febbraio 2022, che il Governo ha strutturato in sei articoli, da lunedì 7 febbraio 2022, vi saranno nuove regole pronte a regolamentare la quarantena e l'isolamento di tutti gli alunni dalla scuola dell'infanzia fino alle classi secondarie di secondo grado.

Cosa cambia, in concreto, per gli alunni della scuola dell'infanzia? Se nella classe si verificheranno da uno fino a quattro casi di positività, le attività didattiche potranno proseguire in presenza. Solo dal quinto caso di positività, le attività didattiche verranno, invece, sospese per cinque giorni.

Le nuove regole presenti nel decreto Covid prevedono inoltre che nelle primarie gli alunni, fino a quattro casi di positività nella stessa classe, potranno continuare a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte sia dei docenti che degli stessi alunni - se con età superiore ai 6 anni - fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato di positività al Covid. Per tutti i bambini sarà obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi così come, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Dal quinto caso di positività, nella stessa classe delle primarie, gli alunni che avranno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che risultano essere guariti, potranno rimanere in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2. Tutti gli altri, invece, dovranno proseguire attraverso la Dad integrata per 5 giorni.

Quali regole sono previste per la scuola secondaria di primo e secondo grado?

1 caso di positività tra gli alunni: l'attività prosegue per tutti in presenza con mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti

2 o più casi di positività tra gli alunni: per i vaccinati da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni mentre per tutti gli altri didattica digitale per 5 giorni

Decreto Covid: tutte le scadenze e le norme

Cosa accadrà prossimamente? Quali sono le date da doversi ricordare, quando scadranno le varie norme che i cittadini debbono rispettare? Ecco il calendario che, però, potrà comunque subire modifiche e aggiornamenti nel corso delle prossime settimane visto che non è possibile fare previsioni certe.