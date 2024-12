Cambiano le regole per entrare nel Regno Unito: da aprile 2025 ci vorrà un nuovo permesso

È ufficiale: il governo del Regno Unito ha introdotto l'autorizzazione elettronica di viaggio (Eta) per milioni di visitatori che vogliono attraversare e/o visitare il territorio britannico dal 2025. Si tratta di un permesso di soggiorno che sarà indispensabile per tutti i visitatori europei e non per per viaggiare nel Regno Unito dall'8 gennaio 2025.

Eta per entrare nel Regno Unito: da aprile 2025 obbligatorio anche per gli italiani

L'autorizzazione elettronica di viaggio (Eta) per viaggiare nel Regno Unito entra in vigore dall'8 gennaio 2025 per tutti i viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Canada e Australia. Non solo, da aprile 2025 l'Eta dovrà essere richiesto anche dai cittadini europei idonei che intendono viaggiare nel Regno Unito. Si tratta di una specie di visto che diverrà indispensabile per entrare nel Regno Unito con il duplice obiettivo di rendere i viaggi in Uk ancora più sicuri, ma anche un introito economico.

Basti pensare che nel 2023 i visitatori provenienti da Stati Uniti, Canada e Australia da soli hanno contribuito con 8,8 miliardi di sterline all'economia del Regno Unito, sostenendo l'industria turistica del Regno Unito e stimolando le attività commerciali locali in tutto il Paese. Con l'entrata in vigore dell'Eta migliorerà la sicurezza grazie a nuove tecnologie.

Eta per viaggiare in UK: dove richiederlo e costi

Chi volesse visitare l'Inghilterra o altre zone del Regno Unito può richiedere l'Eta tramite l'app UK ETA dove è possibile richiederlo con grande semplicità. I visitatori possono anche presentare domanda su GOV.UK se non hanno accesso a uno smartphone. Il ministro per le migrazioni e la cittadinanza, Seema Malhotra, in merito fa sapere: "Questa espansione dell'Eta è un passo avanti significativo per realizzare un confine efficiente e adatto all'era digitale. Attraverso lo screening leggero prima che le persone mettano piede nel Regno Unito, manterremo il nostro Paese sicuro garantendo ai visitatori un'esperienza di viaggio fluida".

Il costo della richiesta dell'Eta è di 10 sterline, circa 12 euro, ha una durata di due anni e consente viaggi multipli all'interno del Regno Unito. Una volta rilasciato è collegato digitalmente al passaporto del viaggiatore e consente soggiorni fino a sei mesi alla volta, inclusi sia viaggi brevi che soggiorni più lunghi. Un Eta non è un visto, è un permesso digitale per viaggiare.