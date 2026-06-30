Nubifragio a Milano: allagamenti e alberi sradicati per il vento mandano in tilt il capoluogo lombardo

Dopo un lungo periodo caratterizzato da temperature elevate e afa intensa, Milano è stata sorpresa nel tardo pomeriggio da un violento temporale, il primo della fase di maltempo annunciata per il Nord Italia.

Intorno alle 18:30 di lunedì 29 giugno il cielo si è rapidamente oscurato, con forti raffiche di vento e piogge intense. I rovesci più consistenti hanno interessato soprattutto le zone centro-settentrionali della città e diversi comuni della provincia. Successivamente il fronte temporalesco si è spostato verso altre aree della Lombardia, coinvolgendo anche le province di Varese, Como e Bergamo.

Nubifragio a Milano, allagamenti e alberi sradicati per il vento

Dopo diversi giorni segnati da temperature eccezionalmente elevate e da un clima particolarmente afoso, Milano e gran parte dell’area metropolitana sono state investite da un forte temporale nel tardo pomeriggio di lunedì.

Come anticipato dalle previsioni e dall’allerta gialla emessa dalla Protezione Civile della Lombardia, intorno alle 18 si sono verificati violenti rovesci accompagnati da raffiche di vento, fulmini e tuoni. Il peggioramento ha provocato numerosi disagi alla circolazione e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in varie zone della città. Tra i problemi riscontrati figurano alberi sradicati, rami caduti sulle strade, tetti danneggiati e locali seminterrati invasi dall’acqua.

Uno degli episodi più rilevanti è avvenuto in viale Majno, dove un albero di grandi dimensioni è precipitato su un’automobile in movimento. Il conducente, un uomo di 43 anni, è uscito illeso nonostante i danni riportati dal veicolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, mentre il ferito ha scelto di non essere trasportato in ospedale.

Segnalazioni analoghe sono arrivate anche da piazza Vesuvio, viale Foppa, Lambrate e dall’area di via Larga, con ulteriori interventi per rimuovere alberi e rami pericolanti. Nelle prime ore dell’emergenza sono state effettuate circa quindici operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Fortunatamente il maltempo non ha causato feriti e, con il progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, la situazione è tornata sotto controllo nel corso della serata.

Meteo Milano, le previsioni per i prossimi giorni

In concomitanza con l'allerta meteo, la Protezione Civile ha rivolto un appello alla popolazione affinché adottasse tutte le precauzioni necessarie per ridurre i rischi legati al maltempo.

Tra i suggerimenti diffusi figuravano la protezione di garage, cantine e locali al piano terra, lo spostamento delle auto in aree sicure e la limitazione degli spostamenti se non strettamente indispensabili. È stato inoltre raccomandato di non transitare nei sottopassi o nelle zone maggiormente esposte agli allagamenti, evitando anche di sostare vicino ai corsi d'acqua e di attraversare ponti in presenza di condizioni critiche.

Il peggioramento delle condizioni atmosferiche era stato previsto dai meteorologi, che avevano annunciato l'arrivo di temporali accompagnati da un moderato calo delle temperature dopo giorni di caldo intenso. Le previsioni indicano che l'instabilità potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni, con la possibilità di nuovi rovesci attesi su Milano nella giornata di mercoledì.