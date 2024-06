Nubifragi su Torinese e Valle d’Aosta, 200 evacuati a Cogne. Vittime nel Canton Ticino

Sono pesanti i danni provocati dall’alluvione che ha colpito le montagne del Torinese e la Valle d'Aosta. La situazione è particolarmente critica a Cogne, con due interventi dell'elisoccorso che ha messo in salvo nella notte una famiglia con una bambina piccola, bloccata in Valnontey, e tre persone isolate nel vallone dell'Urtier, come riporta la Repubblica.

Il paese resta isolato perché l'unica strada per raggiungerlo, la regionale 47 chiusa da Ozein, è stata pesantemente danneggiata in più punti, anche nel territorio comunale di Aymavilles. In 200 tra residenti e turisti, sono stati evacuati in elicottero.

“Stato di emergenza”

In Valle d’Aosta, a causa dell'ondata di piena della Dora Baltea, si sono registrate alcune esondazioni con auto bloccate in mezzo all’acqua. E si contano a decine le persone sfollate anche nelle vallate alpine del Torinese per le conseguenze dell'ondata di maltempo.



"Sono in contatto con la Regione Valle d'Aosta e questa mattina ho sentito al telefono il Capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, per la richiesta dello stato d'emergenza" ha fatto sapere il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Canton Ticino: tre morti e un disperso

Si registrano invece purtroppo anche tre morti e un disperso per un nubifragio nel Canton Ticino. In Vallemaggia i violenti temporali hanno causato un'importante frana in zona Fontana. I soccorsi sono resi particolarmente difficili dalle cattive condizioni meteo.