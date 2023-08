Maltempo: Nubifragi al Nord, neve al Sestriere, strade interrotte oltre a treni sospesi tra Italia e Francia. Tutte le news

Foto Arpa Piemonte

Il maltempo sta colpendo l'Italia e portando le temperature a calare drasticamente. Il Nord si è trovato alle prese con nubifragi capaci di causare ingenti danni. La neve ha fatto capolino al Sestriere, strade e valichi sono stati chiusi e vi sono stati problemi causati da pioggia e vento forte un po' ovunque. Oltre a ciò treni tra Francia e Italia sono stati sospesi e si sono registrate diverse criticità in varie località. Ecco tutte le news sulle conseguenze del maltempo sul nostro Paese nelle ultime ore.

Maltempo sull'Italia: cosa è accaduto nelle ultime ore?

Nubifragi al Nord e numerosi disagi a causa del maltempo. Un paese è stato evacuato nel bresciano e 70 turisti che hanno dovuto abbandonare un albergo a Cortina d’Ampezzo a causa di una frana.

#Maltempo #Belluno, evacuati per precauzione i 70 ospiti di due strutture ricettive a #CortinaDAmpezzo, in loc. Passo Tre Croci, per il pericolo di distacco massi dopo una #frana. Concluso l’intervento dei #vigilidelfuoco con monitoraggio e sopralluogo tecnico dell’area #28agosto pic.twitter.com/MPLfjvUWWr — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 28, 2023

Si sono registrati inoltre diversi allagamenti in A12 e alcuni container sono stati sollevati dal vento a Varese.

Dalla Lombardia alla Liguria, passando per Piemonte e Friuli Venezia Giulia, si sono registrati numerosi disagi, centinaia di richieste di intervento ai Vigili del Fuoco e diversi e ingenti danni.

I problemi più grossi per il traffico di vacanzieri in rientro si è registrato sulla tratta ferroviaria. Sono stati interrotti i collegamenti fra Italia e Francia a causa di una frana che si è abbattuta nell’alta Savoia. La circolazione dei mezzi di trasporto pubblico, a quanto si apprende, non tornerà normale almeno fino a giovedì prossimo.

Problemi anche sulle strade, soprattutto in Piemonte dove varie statali sono state interessate da inondazione di fango tra Cuneese e Chivassese. Un nubifragio ha poi colpito Trieste e ha allagato numerose strade del centro tra cui piazza Unità d'Italia. Molti turisti e cittadini hanno cercato rifugio nei bar e nei locali vicini. Oltre ai danni creati dai nubifragi alle vie di comunicazione e ai disagi per i turisti, si contano i danni soprattutto nella provincia di Alessandria, Vercelli, Novara e Asti, dove ora proseguono senza sosta le operazioni di messa in sicurezza di coperture, alberi abbattuti, pali pericolanti, si contano interventi dei Vigili del Fuoco un po' in tutto il Nord.

Quasi a confermare la "profezia" cantata da Gigi D'Alessio sulla neve pronta a cadere nelle domeniche d'agosto, al Sestriere sono giunti alcuni fiocchi e la temperatura è scesa a 2 gradi.

In coda alla perturbazione è presente molta aria fredda e sta permettendo alla neve di scendere a quote basse per agosto.

Nella webcam Sestriere sotto la neve a quota 2000 metri.

Neve che riesce ad accumulare.https://t.co/xtPzWA4J4A pic.twitter.com/4KQKZSZ9bH — Daniele Vasilevski (@Daniele_V94) August 28, 2023

Forte vento al Centro - Sud: tetti, alberi e pali pericolanti

Il forte vento, nelle ultime ore, ha sferzato il Centro - Sud causando numerose chiamate al Vigili del Fuoco per tetti, alberi o pali pericolanti.

Forte #vento ad #Ancona, #vigilidelfuoco impegnati dal primo pomeriggio di #oggi: 50 interventi fatti finora per alberi e rami pericolanti o caduti per strada coinvolgendo in alcuni casi anche delle auto. Nella foto il lavoro svolto in loc. Montignano#28agosto #maltempo pic.twitter.com/ERYRo1vbHt — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 28, 2023

Dalle Marche alla Sardegna i danni registrati sono più o meno sempre gli stessi.