Foto di S. Hermann & F. Richter da Pixabay

Cosa si può fare e cosa non si può fare durante la notte di Capodanno 2022? Ci sono regole a causa del Covid 19 e nuovi divieti? Ovvio che sì visto che i contagi continuano a salire e il Governo ha dovuto invitare tutti alla massima attenzione per cercare di limitare i contagi. E' possibile cenare in casa e nei ristoranti e sono ancora possibili gli spostamenti, ma non sono permesse le feste in piazza e nei locali. Niente serate danzanti in discoteca, niente trenini chilometrici con trombette e soprattutto niente botti. La parola d'ordine della notte di Capodanno 2022 è: sobrietà. L'imperativo? Evitare un ulteriore aumento dei contagi.

Notte di Capodanno 2022: regole e divieti

A causa di un clima piuttosto anomalo vivremo una notte di Capodanno 2022 con temperature sopra la media. Il caldo avvertito, a causa dell'anticiclone africano, potrebbe spingerci tutti ad uscire a festeggiare in strada, ma non si potrà. Le piazze di molte grandi città, come ad esempio Milano e Bologna, saranno blindate.

Niente assembramenti all'aperto. Per questo motivo sono state annullati numerosi eventi negli ultimi giorni. Non si potrà danzare tutti insieme, brindare in mezzo alla folla alla mezzanotte e scambiarsi baci gli uni con gli altri come si usava fare nell'era pre Covid. Il Capodanno in piazza, con le telecamere pronte ad immortalare gente ammassata che brinda in allegria e si bacia appassionatamente sono ormai un lontano ricordo. Le norme per il contenimento della pandemia non prevedono, infatti, tali libertà.

Vietati, poi, in numerose città anche i tradizionali botti di Capodanno. Ciascun comune ha emanato ordinanze specifiche in merito e predisposto controlli e multe severe per i trasgressori.

Come salutare il 2021 e dare il benvenuto al 2022? Ci sono possibilità di festeggiare? Certo che sì. In casa o al ristorante, ma anche in montagna o al mare. Non sono stati vietati gli spostamenti. Si richiede prudenza e attenzione, oltre che al rispetto delle nuove norme Covid, ma non tutto è vietato.

Vi sono numerosi luoghi di montagna che possono ospitare chi desidera brindare sulla neve o ammirare il panorama osservando cosa accade tra i boschi e i monti da una tipica baita. Insomma il Capodanno in montagna è assolutamente permesso. Occorrerà, però, dal 1 gennaio 2022 fare attenzione alle nuove regole in vigore per chi vorrà recarsi sulle piste e sciare.

Cosa è permesso fare?

Ricapitolando cosa è permesso fare e in che modo? In base al decreto Festività, approvato dal Governo il 23 dicembre 2021, si può:

Andare all'estero , prestando attenzione alle norme di sicurezza previste per partenze e arrivi da e per l'Italia

, prestando attenzione alle norme di sicurezza previste per partenze e arrivi da e per l'Italia Spostarsi tra regioni

Soggiornare nelle varie strutture ricettive

Cenare al ristorante , ma solo se si è in possesso del green pass rafforzato

, ma solo se si è in possesso del green pass rafforzato Festeggiare in casa propria, con grande attenzione ai contatti con parenti e amici e alla possibile diffusione del virus in famiglia

Le nuove regole approvate dal Governo poco prima di Capodanno, saranno invece in vigore a partire dal prossimo 10 gennaio 2022.

Insomma a Capodanno basterà ancora il green pass base, perciò anche un tampone negativo, per visitare musei o accedere a un centro benessere o termale al chiuso oltre che per entrare in un parco divertimenti. Green pass rafforzato, invece, per bar e ristoranti dove brindare o andare per il tipico Cenone.

Cosa non si può fare?

Non sarà invece permesso: