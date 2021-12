A poche ore dalla lunga notte di Capodanno arriva una brutta notizia per i tantissimi amanti dei "botti di capodanno". La mezzanotte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio che scandisce la fine dell'anno e l'inizio di uno nuovo è da sempre festeggiata con i fuochi d'artificio, ma questo tradizionale rito è stato bandito in diversi comuni d'Italia. Scopriamo dove.

Botti di Capodanno: i rischi per persone e animali

Un nuovo anno è oramai alle porte, il secondo ai tempi della pandemia da Covid-19. Tante le restrizioni previste per il Capodanno 2022 a causa di una impennata di contagi da Coronavirus causati dalla variante Omicron. Una situazione allarmante a cui si è aggiunto anche il divieto imposto da diversi comuni sui famosi botti di Capodanno. Banditi i fuochi d'artificio che troppe volte sono stati pericolosi non solo per le persone, ma anche per gli animali. I botti di Capodanno, infatti, non sono tanto amati dai nostri amici a quattro zampe visto che il rumore li spaventa.

Non solo, nel corso degli anni i botti di capodanno sono stati sempre più limitati essendo pericolosi anche per gli esseri umani considerando il numero di feriti e in alcuni casi di vittime registrati il giorno dopo la vigilia di San Silvestro. Lo scorso anno, infatti, diversi comuni hanno vietato i fuochi d'artificio; un divieto che è stato riproposto anche quest'anno con l'obiettivo di limitare assembramenti, pericoli e paura. Scopriamo tutti i comuni che hanno bandito i famosi botti di capodanno!

Botti di capodanno vietati: ecco dove

Sarà un Capodanno col botto? Beh in alcuni comuni proprio no, vista l'ordinanza con cui sono stati banditi i fuochi d'artificio nella lunga notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Sono sempre di più i comuni che hanno deciso di vietare i fuochi d'artificio per mettere al sicuro persone, ma anche animali e monumenti.

Tra le tante città del Nord Italia dove sono vietati i fuochi di artificio segnaliamo:

Milano : nessun botto di Capodanno per salvaguardare l'ambiente e gli animali;

: nessun botto di Capodanno per salvaguardare l'ambiente e gli animali; Varese : divieto ai fuochi d’artificio tra le 6.00 del 31 dicembre 2021 e le 24.00 del 1 gennaio 2022;

: divieto ai fuochi d’artificio tra le 6.00 del 31 dicembre 2021 e le 24.00 del 1 gennaio 2022; Verona : divieto di botti e petardi in tutta la città;

: divieto di botti e petardi in tutta la città; Bolzano : confermato anche per quest'anno il divieto.

: confermato anche per quest'anno il divieto. Voghera : niente botti e multe per i trasgressori fino a 300 euro;

: niente botti e multe per i trasgressori fino a 300 euro; Gardone : divieto fino al 6 gennaio 2022;

: divieto fino al 6 gennaio 2022; Modena : divieto e multe fino a 300 euro;

: divieto e multe fino a 300 euro; Quart , in Val D’Aosta: divieto di fuochi d'artificio dal 30 dicembre al 7 gennaio. Per i trasgressori multe fino a 500 euro;

, in Val D’Aosta: divieto di fuochi d'artificio dal 30 dicembre al 7 gennaio. Per i trasgressori multe fino a 500 euro; Peio: divieto fino all’8 gennaio 2022.

Diverse anche le città del Centro Italia:

Frascati : divieto ai fuochi d'artificio dal 27 dicembre al 7 gennaio 2022. Previste multe fino a 500 euro;

: divieto ai fuochi d'artificio dal 27 dicembre al 7 gennaio 2022. Previste multe fino a 500 euro; Guidonia Montecelio : divieto fino al 7 gennaio 2022;

: divieto fino al 7 gennaio 2022; Tivoli : fuochi d'artificio banditi dalla sera del 31 dicembre 2021 fino alla mattina del primo gennaio 2022. Per i trasgressori multe fino a 500 euro;

: fuochi d'artificio banditi dalla sera del 31 dicembre 2021 fino alla mattina del primo gennaio 2022. Per i trasgressori multe fino a 500 euro; Ancona ;

; Firenze ;

; Siena: divieto dal 30 dicembre al 1 gennaio 2022.

Infine i comuni del Sud Italia ed isole:

Caserta ;

; Montecorvino Rovella : divieto ai fuochi d’artificio fino al 7 gennaio 2022;

: divieto ai fuochi d’artificio fino al 7 gennaio 2022; Sarno : divieto ai botti fino al 2 gennaio 2022;

: divieto ai botti fino al 2 gennaio 2022; Agropoli : banditi i botti fino alle 8 di mattina del 7 gennaio 2022;

: banditi i botti fino alle 8 di mattina del 7 gennaio 2022; Pontecagnano : divieto ai fuochi d’artificio fino al 6 gennaio 2022;

: divieto ai fuochi d’artificio fino al 6 gennaio 2022; Avellino : bando ai botti dalle ore 21 del 31 dicembre alle 4 del 1° gennaio 2022. Previste multe fino a 500 euro;

: bando ai botti dalle ore 21 del 31 dicembre alle 4 del 1° gennaio 2022. Previste multe fino a 500 euro; Bacoli ;

; Cesa : divieto fino al 2 gennaio 2022;

: divieto fino al 2 gennaio 2022; Matera : vietati i fuochi d’artificio fino al 7 gennaio 2022;

: vietati i fuochi d’artificio fino al 7 gennaio 2022; Reggio Calabria : divieto in vigore fino al 9 gennaio 2022;

: divieto in vigore fino al 9 gennaio 2022; Cinquefrondi ;

; Isernia : divieto fino al 9 gennaio 2022;

: divieto fino al 9 gennaio 2022; Bari : divieto fino al 1 gennaio 2022;

: divieto fino al 1 gennaio 2022; Gravina di Puglia : stop ai botti fino al 7 gennaio 2022.

: stop ai botti fino al 7 gennaio 2022. Molfetta ;

; Oristano : stop dal 30 dicembre al 6 gennaio 2022, previste anche qui multe fino a 500 euro;

: stop dal 30 dicembre al 6 gennaio 2022, previste anche qui multe fino a 500 euro; Quartu Sant’Elena ;

; Carboni ;

; Porto Torres.

Botti di Capodanno a Roma e Napoli: i divieti

A Roma, dopo il no ai botti di Capodanno da parte dell'ex sindaca Virginia Raggi, il neo eletto sindaco Roberto Gualtieri ha stabilito il divieto dei botti di capodanno su tutto il territorio della Capitale a partire dalle 00.01 del 31 dicembre fino alle 24.00 del 6 gennaio 2022. Insomma niente botti fino all'Epifania.

A Napoli, per finire, il primo cittadino Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza per il capoluogo partenopeo, dove il rito dell'esplosione dei "botti" è molto diffuso e amato. Il divieto riguarda l'utilizzo di: fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e sarà in vigore su tutto il territorio cittadino dalle ore 16,00 di venerdì 31 dicembre 2021, fino alle ore 24 di sabato 1 gennaio 2022. Per chi viola l'ordinanza sono previste multe fino a 500 euro. L'obiettivo è quello di evitare nuovi ricoveri negli ospedali.