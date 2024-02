New York imbiancata dalla neve, centinaia di voli cancellati nei maggiori aeroporti - VIDEO

Importante nevicata si sta abbattendo in queste ore sulla città di New York, dove sono attesi accumuli fino a circa 18 centimetri di neve. Il Sindaco ha chiuso le scuole e ha raccomandato ai residenti di restare in casa a meno che non sia strettamente necessario spostarsi per le vie della grande metropoli.

New York imbiancata dalla neve: voli cancellati nei maggiori aeroporti

Al momento, nella città di New York, non si registrano particolari disagi alla circolazione, in particolare al trasporto pubblico anche se nei maggiori aeroporti della città, centinaia di voli sono stati cancellati. Scuole chiuse per la neve anche a Boston: la città si prepara alla maggiore nevicata degli ultimi due anni.

Le forti nevicate stanno interessando gran parte delle importanti metropoli del nord-est degli Stati Uniti. Molte le città che si stanno preparando a un’ondata di maltempo in avvicinamento dall'Atlantico che porterà enormi quantitativi di neve, causando problemi alla rete elettrica e non pochi disagi ai viaggiatori, lavoratori e studenti.

Nevicate in gran parte del nord-est

Nella giornata di ieri, Martedì 13 Febbraio 2024, sono stati segnalati ben oltre 15 cm di neve caduta nella zona del nord-est, con importanti nevicate diffuse previste nella parte sud-est della Pennsylvania, nel New Jersey ed a New York e che si estendono fino al sud del New England.

In alcune delle zone più colpite, l'intensità della nevicata potrebbe raggiungere anche i 2-3cm all'ora. New York potrebbe vivere la sua più grande nevicata degli ultimi due anni. La città è in allerta per la tempesta di neve. Le nevicate potrebbero raggiungere e in alcuni casi superare i 25 cm entro la fine della tempesta. Attesi in città anche venti molto forti, con raffiche fino a 60km/h.

Video - Nevicata a New York