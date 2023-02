Nevicate in Piemonte e in Emilia Romagna: ecco le immagini

Neve sulle Langhe, in Piemonte gli accumuli di neve superano i 30-40 cm nelle località che si trovano a quota 500 metri. La neve è caduta anche nelle zone pianeggianti della regione. Le nevicate delle ultime ore hanno interessato anche molta parte dell'Emilia Romagna.

Nevica in Piemonte: Alpi imbiancate

Sulle Alpi Cozie Sud - come riporta Arpa Piemonte - i valori di neve nuova registrati nelle ultime ore arrivano a 40-50 cm, mentre sulle Alpi Cozie Nord e Alpi Graie gli accumuli sono di 30-40 cm con valori inferiori nelle testate di valle. Andando verso le zone settentrionali del Piemonte, la neve ha raggiunto i 15-25 cm sulle Alpi Pennine. Con valori inferiori ai 5-10 cm la neve ha imbiancato anche le Alpi Lepontine.

La neve è caduta anche in Emilia Romagna

Anche l'Emilia Romagna è stata interessata da grandi nevicate. La neve ha imbiancato infatti tutto l’Appennino emiliano. Le immagini che arrivano dall'Emilia Romagna, precisamente dalla località di Selva di Serramazzoni situata a 1.100 metri in provincia di Modena, sono spettacolari. Discrete nevicate hanno interessato le colline in provincia di Forlì. Sono oltre 35 i centimetri di neve caduti ad Alfero. Anche l'Appennino Parmense è apparso imbiancato grazie alle nevicate di queste ore. A Faenza la neve è caduta anche sopra i 250 metri, stessa cosa si è verificata in località Pietramora.