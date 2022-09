Neve sulle Dolomiti e sul Cimone: la situazione

E' arrivata la neve sia sulle Dolomiti che sul Cimone. La gioia per i primi fiocchi, caduti più copiosi soprattutto tra Trentino Alto Adige e Veneto, ma anche in Emilia Romagna, si è riversata sui social dove numerosi appassionati degli sport invernali hanno espresso la loro felicità per i vari paesaggi imbiancati. Ecco la situazione.

Neve in Trentino Alto Adige e in Veneto: fiocchi oltre i 2000 metri

Dopo le temperature record segnate durante l'estate sulle Dolomiti, finalmente sono giunti i primi fiocchi. Così oltre che sulle vette più alte del Piemonte e della Lombardia, in Trentino Alto Adige e in Veneto si è venuto a delineare un panorama mozzafiato che regalato paesaggi invernali un po' ovunque, almeno dai 2000 metri in su o - nel Trentino orientale - anche a quote leggermente inferiori. Alcuni esempi? A Punta Penia è nevicato tra i 1700 ai 2000 metri e la neve ha avuto l'effetto di una spolverata. Sopra tali quote invece ha localmente raggiunto anche i 15 centimetri. A Trento sono dovuti entrare in azione i mezzi per pulire le strade soprattutto sui passi: Rolle, Valle, San Pellegrino, Fedaia, Pordoi e Sella.

Nel Bellunese, sul monte Piana, si sono registrati ben 10 centimetri di neve fresca, 15 centimetri a Ra Valles. A Cima Pradazzo sopra Falcade, invece, ben 14 cm.

E con la #neve che bacia i principali passi Alpini inizia ufficialmente l'autunno 🥰🥰 https://t.co/lTx39jKKLO#winteriscoming

📷: Cortina, San Cassiano, Canazei, Stelvio pic.twitter.com/0LuxmOHD8a — NeveItalia (@neveitalia) September 17, 2022

Nel Bresciano, dove clima è decisamente più fresco rispetto ai giorni scorsi, i primi fiocchi di neve hanno imbiancato le cime dei monti della Valcamonica, come quelle della Valtrompia. Al Presena sono caduti 5 centimetri di neve, sul passo Paradiso solo 2 cm.

Neve in Emilia Romagna: fiocchi e danni da maltempo

La perturbazione ha portato fiocchi di neve anche in Emilia Romagna, soprattutto sul Cimone. Il maltempo ha però fatto danni sulla costa romagnola da Cervia a Riccione.

Anche in questo caso l’arrivo della perturbazione fredda ha portato l'attesissima prima neve sulla vetta del Cimone. Non è rarissima che accada durante il mese di settembre, ma viste le temperature delle ultime settimane, si è registrato uno sbalzo termico piuttosto notevole e in ben poche ore.