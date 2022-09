Maltempo in Emilia Romagna: spiaggia inghiottita dal mare, paura per una nave da crociera

Nelle ultime ore il maltempo ha colpito l'Emilia Romagna. Più che la pioggia a creare i maggiori problemi è stato il vento forte, soprattutto sul litorale romagnolo da Cesenatico a Cervia, fino al Riminese. Ci sono strade completamente allagate, alberi caduti e molti altri disagi. Oltre a questo il livello del mare si è innalzato parecchio e si è mangiato metri e metri di spiaggia insieme a lettini e ombrelloni o pattini.

Maltempo in Emilia Romagna: la situazione da Cervia a Riccione

Il maltempo sta colpendo duramente l'Emilia Romagna, soprattutto in queste ultime ore. I maggiori danni si registrano sulla costa da Cesena a Riccione passando per Cervia, Ravenna e Rimini. Oltre alla pioggia battente, a causare i maggiori problemi è soprattutto il vento forte, anche perché le raffiche hanno raggiunto gli 150km/h. Su tutta la costa i vigili del fuoco sono al lavoro per tetti scoperchiati, alberi caduti, strade impraticabili e allagamenti vari. Numerose sono le chiamate al centralino e altrettanti gli interventi.

A Cervia, come si legge sulla pagina Facebook del Comune, visto il rapido peggioramento, alla popolazione è stato raccomandato di non uscire di casa, di non sostare nei seminterrati e nei piani terra nella zona del porto canale, piazzale Bianchetti e da Via Boito a via Mascagni, da Viale 2 giugno verso il mare. Numerose le strade allagate o interessate da caduta rami.

Nel riminese la circolazione stradale è andata in tilt dopo la caduta di alcuni alberi. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto diverse chiamate anche per la rimozione di insegne pericolanti.

A Riccione sono caduti diversi alberi. I Vigili del Fuoco procederanno per sicurezza al controllo dei corsi d'acqua, dei canali e dei fiumi in modo da monitorare la situazione di fronte al rischio di allagamenti.

Nave alla deriva con 870 passeggeri: sfiorata la tragedia a Ravenna

A Ravenna, infine, la nave da crociera Viking Sea - con ben 870 passeggeri a bordo - ha rotto gli ormeggi al terminal crociere di Porto Corsini. Il vento l’ha spinta lontano dalla banchina ed è stato necessario procedere a un intervento della Capitaneria e dei tecnici nautici per metterla in sicurezza. La paura è stata tanta, ma per fortuna non si è registrato alcun danno sia all’imbarcazione che alle persone.