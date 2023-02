La neve a Los Angeles: il raro spettacolo in California. VIDEO

La parte meridionale della California è stata investita da un’insolita ondata di freddo e abbondanti nevicate, che hanno portato le autorità a emettere una rara allerta per bufere di neve: è la prima volta dal 1989. A riportarlo è la Cnn. L’ondata di maltempo ha portato sul Golden State condizioni inusuali di freddo inverno, e la neve ha imbiancato le zone montuose della contea di Los Angeles: uno spettacolo a cui i residente della città, nota nel mondo per le sue spiagge e il suo clima da sogno, non erano di certo abituati.

La neve a Los Angeles: la situazione

Il maltempo si è abbattuto nell’area nel weekend, imbiancando alcune zone dello Stato da Los Angeles a Ventura. Insieme alla neve, sono state intense anche le precipitazioni piovose e i venti, che hanno raggiunto quasi i 130 km/h. Le spiagge della “Città degli Angeli” sono state chiuse dalle autorità per il rischio di fulmini, e alcune strade sono state chiuse a causa del pericolo di temporanei allagamenti. Le condizioni meteo, inoltre, hanno lasciato oltre 100mila case e negozi senza energia elettrica.