Neve e gelo in Irlanda: il panorama imbiancato che toglie il fiato. VIDEO

Gelo e neve stanno investendo in queste ore l’Irlanda: sull’isola si è abbattuta un’ondata di freddo artico, che sta portando precipitazioni nevose e temperature abbondantemente sotto lo zero. Ampie zone del Paese si sono coperte di una coltre bianca, regalando ai già splendidi paesaggi irlandesi un’aspetto ancora più meraviglioso. Le infinite distesi verdeggianti si sono trasformate in sconfinate praterie di neve e ghiaccio, causando non pochi disagi ma anche un vero spettacolo della natura. Le zone più colpite sono state quelle del sud-est dell’isola.

Neve e gelo in Irlanda: le previsioni

L’ondata di gelo e neve sull’Irlanda potrebbe essere solamente all’inizio. L’ondata di gelo artico, infatti, dovrebbe durare ancora fino al weekend, con neve attesa venerdì nel sud-est e temperature notturne che potrebbero scendere fino a toccare i -6 gradi. Le previsioni meteo mostrano un miglioramento a partire da domenica, quando le precipitazioni si trasformeranno gradualmente da nevose a piovose, complici anche le temperature in risalita. Nell'attesa, le autorità hanno messo in guardia i cittadini affinché prestino attenzione nei trasferimenti, soprattutto in macchina, viste le strade congelate.