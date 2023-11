Neve in Valle d'Aosta: ben 1 metro a Cervinia, le bellissime immagini

Foto di repertorio

La neve ha coperto di bianco la Valle d'Aosta. Fresca, soffice e copiosa. A causa della forte ondata di maltempo che ha colpito l’Italia nelle ultime giornate tanti fiocchi bianchi hanno fatto capolino sulle Alpi per la gioia degli amanti degli sport invernali. Ecco le ultime news e alcune spettacolari immagini.

Tanta neve in Valle d'Aosta: i dati sugli accumuli

L'attesa è stata ripagata. Per la prima in questa stagione, la neve in Valle d'Aosta è scesa anche fino a quote medio-basse. Il risultato? Si sono venuti a delineare paesaggi incantevoli. E' stato un assaggio di inverno davvero suggestivo soprattutto dopo il lungo periodo di caldo anomalo che stava già facendo preoccupare esperti e amanti delle montagne.

Immagini spettacolari giungono soprattutto da Cervinia, località che si trova a quota 2050 metri. Questa stazione sciistica, tra le più rinomate tra quelle sia invernali che estive sulle Alpi, ha visto scendere ed accumularsi ben 1 metro di neve. Nello specifico a Plan Maison si sono raggiunti ben 70 centimetri di neve e nello specifico l'accumulo totale ha raggiunto 1 metro al suolo. A Cogne è caduta parecchia neve mista a pioggia in paese mentre altri 15-20cm nelle frazioni intorno ai 1800 metri.

Nevicherà ancora: cosa dicono le previsioni meteo?

Cadrà altra neve nei prossimi giorni? Secondo le previsioni meteo martedì 7 novembre ci si attendono nuvole e deboli precipitazioni sparse al mattino anche in Lombardia, nel pomeriggio in Triveneto, con quota neve intorno a 1600 metri.

Le cose cambieranno però da giovedì 9 novembre 2023 quando, nel corso del pomeriggio, una perturbazione atlantica farà capolino sulle regioni di Nord-Ovest. Di conseguenza torneranno sulle Alpi e sulle regioni interessate da questa fascia sia piogge che nevicate in montagna. Si attendono le prossime previsioni per avere sempre maggiori dettagli in merito a dove nevicherà e quanti fiocchi potranno cadere.