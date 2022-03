Meteo, neve in Puglia: le immagini

Nelle scorse ore è arrivata la neve in Puglia. Tanti video dell'evento hanno intasato i social network. L'impulso di aria gelida proveniente dai Balcani ha permesso, infatti, alla neve di cadere fino a quote molto basse sulla Regione tanto che i fiocchi hanno imbiancato anche le Murge tarantine. L'aria gelida, il vento, la pioggia e la neve hanno trasformato il paesaggio pugliese lasciando tutti sorpresi. Le immagini più belle sono giunte dalla valle d'Itria e da zone come Putignano, Alberobello, Locorotondo, Castellana, la zona delle contrade di Monopoli.

Neve in Puglia: le immagini e i video più belli

La neve in Puglia, durante la giornata dell'8 marzo, giorno della Festa della donna, ha lasciato molti utenti social di stucco. C'è chi ha subito immortalato il singolare evento inquadrando la situazione sulle strade.

Solo lo scorso 3 marzo la neve aveva imbiancato il Castel Del Monte - Andria rendendo il panorama ancora più spettacolare e magico. Insomma il gelido risveglio ha comunque rallegrato gli animi. I più romantici hanno gioito, come i più piccoli, con la possibilità di giocare con essa, di divertirsi e di sbizzarrirsi a costruire qualche bel pupazzo di neve. Altri, invece, hanno sottolineato i vari disagi per la viabilità oltre che le varie problematiche.

Dal Gargano fino al Salento, la neve non ha fatto distinzioni e imbiancato tutto arrivando fino a quote basse.