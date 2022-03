Neve in Grecia: lo spettacolo sull'isola di Eubea, Creta e Sporadi

A sorpresa la neve ha fatto capolino sulla città di Atene. Un vortice di aria fredda proveniente dal nord ha colpito la Grecia con gelo, maltempo e forti nevicate. La dama bianca si é fatta vedere non solo nella capitale, ma anche in diverse isole del Mar Egeo.

Nevicate sulle isole di Eubea, Creta e Sporadi

L'ondata di freddo e maltempo non si placa nemmeno in Europa. Per la precisione in Grecia, che negli ultimi giorni, è stata attraversata da un vortice di aria fredda del nord con tanto di precipitazioni e nevicate. La neve ha imbiancato la capitale Atene, ma anche alcune isole del Mar Egeo da sempre mete per milioni di turisti.

Gli abitanti dell'isola di Eubea, infatti, si sono risvegliati con la neve. Nevicate abbondanti sull'isolotto situato a nord di Atene dove, stando ai dati, sono caduti circa 2 metri di neve a quota 500 m sul livello del mare. La neve ha causato non pochi problemi: da un blackout fino all'interruzione dei collegamenti con le strade impraticabili per diverse ore. Non solo neve, ma anche forti temporali che hanno peggiorato la situazione non solo sull'isola di Eubea, ma anche in altre zone della Grecia. Forti nevicate e temperature gelide, infatti, si sono registrate anche in Magnesia, Beozia, Ftiotide e nella zona del Peloponneso. La dama bianca ha colorato anche le isole Cicladi e di Creta regalando ai cittadini uno spettacolo davvero unico!

La #Grecia è stata colpita da forti nevicate e temperature gelide, registrate nevicate in Magnesia, Beozia, Ftiotide e Peloponneso, nelle isole Cicladi e Creta. Intense nevicate hanno colpito le isole di Eubea, Scopelo e Alonneso.#snow #Greece pic.twitter.com/Q2aXmAUWTM — Kurosh1974 (@Kurosh_74) March 13, 2022

Maltempo e gelo non solo in Grecia: anche la Turchia colpita dalla neve

L'ondata di maltempo ha interessato non solo la Grecia, ma anche il Sud Italia e la Turchia dove le città di Ankara e Istanbul sono state letteralmente bloccate dalle neve.

Le previsioni meteo segnalano nei prossimi giorni un miglioramento anche se solo temporaneo. Una nuova ondata di gelo, infatti, con possibili tempeste di neve è prevista verso metà settimana.