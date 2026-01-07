Neve in autostrada: A1 bloccata e chiuso il casello di Firenze Nord - Video

Un’intensa nevicata ha colpito nelle scorse ore la Toscana, regalando paesaggi fiabeschi ma anche tantissimi disagi alla viabilità, soprattutto in autostrada. Intenso lavoro in queste ore per gli uomini e i mezzi impegnati nella pulizia delle strade in tutta la regione.

Troppa neve sull'autostrada: bloccata la A1

Nella giornata di ieri, a causa del maltempo e delle intense nevicate, sono state annullate diverse manifestazioni per l’Epifania, soprattutto nel capoluogo della regione. L’ondata di maltempo ha causato anche la morte di un’escursionista di 59 anni sul versante versiliese della Pania della Croce. L'uomo ha perso la vita dopo essere scivolato in un dirupo mentre era in compagnia di alcuni amici.

Firenze risulta essere una delle aree più colpite dall’ondata di maltempo e dalla neve. I problemi maggiori sono stati per la viabilità soprattutto sull’autostrada A1, che ha visto la riduzione del transito dei veicoli su una sola corsia nel tratto fra Impruneta e il bivio per la A11 Firenze - Pisa Nord. La riduzione ad una sola corsia ha visto formarsi una coda di 10 km. Chiuso per diverse ore anche il casello di Firenze Nord, poi riaperto successivamente.

Problemi a causa di mancanza di catene

La mancanza di catene per molti automobilisti che rientravano dalle vacanze natalizie ha causato diversi problemi sul tratto appenninico che collega Firenze a Bologna. Nel tardo pomeriggio la situazione è andata pian piano migliorando. La neve caduta nella giornata di ieri ha causato diversi disagi, anche nel tratto delle uscite di Bettolle-Valdichiana e Firenze.

In provincia di Arezzo, sul tratto della E45 Orte Ravenna, la neve si è fatta vedere in particolar modo in prossimità del valico di Verghereto, mentre l’Autopalio fra Impruneta e Tavernelle è stata chiusa per diverse ore. Problemi anche lungo la FiPiLi, dove la neve caduta durante le ore della mattinata ha causato rallentamenti alla viabilità nel tratto fra Montelupo e Ginestra.

Neve anche a bassa quota

La neve si è fatta vedere anche a bassa quota, soprattutto nei pressi del Mugello e nelle zone di Calenzano e Fiesole. Le nevicate sono state intense anche in Alta Garfagnana, dove il termometro segnala -7°. Imbiancate anche le colline di Pisa e quelle di Livorno. Ad Arezzo la neve si è fatta vedere maggiormente sulla parte montuosa.

In Valtiberina, la nevicata ha interessato maggiormente le località di Badia Tedalda e Sestino. Risveglio imbiancato anche per gli abitanti dei comuni di Caprese e sul Monte Amiata.