Neve in arrivo nel fine settimana: ecco dove cadrà

Ci sarà neve in arrivo nel fine settimana? Ecco cosa ci dicono le previsioni meteo per il weekend dell'11-12 gennaio 2025. Da venerdì 10 passeremo dalle correnti miti occidentali alle correnti fredde settentrionali che si faranno strada dall’Europa centrale e dai Balcani, andando a interessare dapprima il Nord-Est e l’alto Adriatico, per poi dilagare in tutto il Paese nel corso del fine settimana.

Il conseguente calo termico sarà più sensibile soprattutto a partire da domenica 12, quando le massime potrebbero crollare di oltre 10 gradi rispetto alla situazione attuale, specie nel versante adriatico più direttamente colpito dai freddi venti balcanici. Dove vedremo però cadere la neve?

Neve in arrivo per il weekend dell'11 e 12 gennaio? Ecco cosa dicono le previsioni

Per sapere se ci sarà o meno neve in arrivo nel weekend dobbiamo far riferimento alle ultime previsioni meteo. Quella di venerdì 10 gennaio sarà una giornata di transizione in cui le correnti miti lasceranno posto alle correnti fredde provenienti dai Balcani. Questo si scontrerà con il contemporaneo arrivo, nel fine settimana, di un impulso atlantico sul Mediterraneo occidentale, che favorirà la formazione di un vortice ciclonico centrato a ridosso delle regioni meridionali dove si configureranno condizioni di maltempo a tratti forte.

Insisterà fino ai primi giorni della prossima settimana, mentre nel resto d’Italia, specie al Nord, il tempo dovrebbe rimanere per lo più stabile e asciutto. Ma la neve? Solo sulle montagne. Nei giorni che precedono il fine settimana la quota neve rimane per: giovedì 9 gennaio sulle Alpi orientali dai 1400 metri di quota; venerdì 10, solo sulle Alpi di confine centro-occidentali.

Nel fine settimana si conferma l’arrivo di una massa d’aria artica che determinerà un calo termico sensibile in tutta Italia. Il forte contrasto termico alimenterà anche un ciclone a ridosso del Sud e della Sicilia: sarà alto il rischio di forte maltempo, con vento molto intenso e precipitazioni abbondanti soprattutto tra domenica e lunedì. Sull’Appennino centro-meridionale tornerà anche la neve, che potrà spingersi probabilmente fino a quote collinari.

Le previsioni per sabato e domenica nel dettaglio

Nello specifico sabato 11 gennaio 2025 avremo i primi effetti del fronte freddo in arrivo che daranno luogo a un peggioramento, con precipitazioni anche moderate in Sardegna e sulle zone interne adriatiche del Centro. In serata saranno coinvolte anche le regioni meridionali e la Sicilia. La neve raggiungerà l’Appennino centrale, inizialmente a quote elevate per poi spingersi in serata fino a 1.400 metri circa. Tra la sera e la notte, però, le nevicate si sposteranno sull’Appennino meridionale fino intorno ai 1.000 metri e localmente a quote anche poco inferiori.

Domenica avremo un ulteriore e diffuso calo termico in tutto il Paese, sia nei valori minimi che nelle massime, per l’afflusso di correnti gelide portate da una ventilazione molto intensa nord-orientale. Nelle regioni settentrionali saranno probabili gelate diffuse nella notte e al mattino. Nel Sud peninsulare la neve potrà spingersi fino a quote collinari.