Neve in arrivo al Nord: da venerdì fiocchi anche in pianura

Da oggi, venerdì 23 gennaio 2026, torna la neve al Nord, anche in pianura. Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Dopo il maltempo estremo al Sud e sulle Isole maggiori arriva una tregua per le zone maggiormente colpite, ma durante il fine settimana nuove perturbazioni raggiungono il nostro Paese. Ecco tutti i dettagli.

Meteo prossimi giorni: arriva la neve anche in pianura?

Che tempo farà nei prossimi giorni e dove arriverà la neve? Le previsioni meteo sottolineano un miglioramento deciso anche al Sud, ma anche l'arrivo di una nuova perturbazione pronta a farsi strada lentamente dal Mediterraneo occidentale portando le prime piogge sulla Sardegna, in estensione, entro oggi, venerdì 23 gennaio, a parte del Centro-Nord e temporaneamente anche alla Sicilia.

Si tratta di un sistema nuvoloso piuttosto debole, ma che aprirà la strada ad altri impulsi perturbati i quali, guidati dalle correnti ondulate atlantiche, si avvicenderanno sull’Italia. Sempre oggi arriverà una nuova e veloce perturbazione - dopo la numero otto anche la numero nove - che raggiungerà la precedente incrementando le precipitazioni al Centro-Nord, nel basso Tirreno e in Sardegna. In questo quadro sono possibili nevicate a bassa quota sulle regioni nord-occidentali.

Nella giornata di sabato 24 gennaio avremo un nuovo sistema perturbato in arrivo. Si tratterà di maltempo decisamente più intenso che, entro domenica, riguarderà gran parte del Paese. Le temperature, al di là di qualche oscillazione, resteranno vicine alla norma.

Nello specifico oggi avremo un peggioramento al Centro-Nord, con piogge che, entro il pomeriggio, andranno a interessare Nord-Ovest, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Qualche isolata pioggia possibile anche in Sardegna. Alla sera fenomeni in estensione al resto del Centro e alla Campania.

Quota neve? Solo a quote collinari al Nord. A quote più basse? La Dama Bianca si spingerà localmente fin sulle pianure in forma mista a pioggia al Nord-Ovest, specie fra pomeriggio e sera. Nel resto del Paese tempo più stabile con parziali annuvolamenti.

Successivamente, nelle prime ore di sabato 24 avremo ancora gli effetti di una prima perturbazione potremo avere possibili episodi di neve mista a pioggia fino in pianura nell’ovest della Lombardia. In giornata già un’altra perturbazione si affaccerà da ovest ed entro sera estenderà le sue precipitazioni fino a Nordovest, Emilia Romagna, settore ligure, regioni tirreniche e Isole.

Su Piemonte, Appennino settentrionale, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia occidentale sono attesi fenomeni anche intensi e abbondanti e con rischio di forti rovesci o temporali in Campania. Nevicate interesseranno l’Appennino tosco-emiliano e fino a quote basse l’Appennino ligure e il Piemonte, in particolare Cuneese e Torinese dove la neve nella sera potrebbe scendere fino a quote di pianura.

Domenica 25 gennaio? La neve potrà cadere fino ai 700-900 metri nelle Alpi orientali, i 1000-1100 nell’Appennino centrale e i 1200-1400 in quello meridionale.

Che tempo farà la prossima settimana?

Le ultime tendenze meteo segnalano la fine della nuova fase di maltempo nella giornata di lunedì 26 visto che nella giornata di martedì 27 potrebbe temporaneamente gonfiarsi un promontorio di alta pressione con tregua diffusa nelle piogge. La fase di calma però rischia di essere breve.

Il motivo? Sembra, secondo gli ultimi aggiornamenti, che già mercoledì 28 potrebbe arrivare l’ennesima perturbazione al Nord, in Toscana e Sardegna. Neve? Troppo presto per dirlo.