Neve in Alaska, sfiorato il record: 2 tempeste invernali consecutive - Immagini

Immagini uniche arrivano dall'Alaska, dove ben 2 tempeste invernali consecutive hanno portato i livelli degli accumuli di neve a raggiungere quasi il record, ricoprendo del tutto le auto parcheggiate lungo le strade della capitale.

Neve in Alaska, sfiorato il record grazie alle 2 tempeste

Nathan Compton, meteorologo del National Weather Service ha dichiarato che fino ad oggi, all’aeroporto di Juneau, sono stati registrati ben 175 cm di neve. Il record raggiunto nel mese di gennaio appartiene al 2009 ed è di ben 191 cm.

A favorire gli accumuli di neve sono state le 2 tempeste consecutive durate diversi giorni, durante le quali le autorità locali hanno invitato i residenti a evitare spostamenti non essenziali. Anche le scuole si sono dovute adeguare favorendo la didattica a distanza a quella in presenza. Altissimo il rischio valanghe. Le previsioni meteo prevedono l'arrivo della pioggia per questa settimana con temperature che potrebbero aumentare fino a +4°C.

Juneau e Anchorage: le due località combattono conto la neve

Quella di Juneau non è l’unica località dall'Alaska a combattere contro la neve in durante questi mesi invernali. Anche Anchorage, la più grande città dell’Alaska che si trova a circa 933 km a Nord/Ovest di Juneau, ha registrato accumuli di moltissima neve all'inizio dei mesi invernali, periodo che ha preceduto le intense settimane di siccità con temperature che sono scese sotto lo zero durante le ore notturne.