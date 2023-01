Neve, Courmayeur: già 70 cm di neve. Le immagini

Una super nevicata ha coinvolto nelle ultime 24 ore Courmayeur e le vallate più occidentali della Valle d'Aosta. In alcune zone ci sono addirittura accumuli per 70 cm di neve.

Neve a Courmayeur, le immagini

La Valle d'Aosta è abituata a svegliarsi con meravigliosi paesaggi innevati, con le sue vallate imbiancate che ogni anno attirano valanghe di turisti. D'altronde, con la catena delle Alpi a ridosso, la neve è una delle maggiori attrattive del posto e rende la regione una perla per le vacanze invernali. Negli ultimi giorni delle nuove nevicate hanno impreziosito ancor di più lo scenario valdostano, rendendo i paesaggi quasi fiabeschi, con un fitto e spesso manto nevoso che ha avvolto le vallate occidentali della regione. Sono proprio queste ultime ad aver visto i fenomeni più intensi tra lunedì e la giornata di oggi, in particolare proprio le vallate appena in prossimità del Monte Bianco.

Nell'area che si trova tra la cima più alta d'Europa e Courmayeur, una delle località più pregiate d'Italia, si sono avuti i maggiori accumuli di neve fresca. Nella sola giornata di ieri nel centro di Courmayeur sono caduti circa 30 cm di neve, che si sono aggiunti ai circa 20 che si erano posati lunedì. Nella Val di Ferret, vicina, sono addirittura 70 i cm che si sono depositati creando un manto spessissimo che ha coperto case, auto e strade. Se poi saliamo di quota e arriviamo a un'altitudine di oltre 2800 metri, possiamo trovare depositi nevosi che raggiungono addirittura i 190 cm! Ovviamente, nonostante l'abitudine della popolazione valdostana nel vedere la neve in questo periodo, il fenomeno ha comunque attirato la curiosità di locali e turisti che ci hanno così regalato dei fantastici scatti dei paesaggi imbiancati e incantati da questo agente atmosferico che non smette mai di stupire.