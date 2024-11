Neve in Abruzzo: bufera a Campo Imperatore e fiocchi a Roccaraso

L'inverno sta arrivando e fiocca la prima neve in Abruzzo. Nelle ultime ore un brusco calo delle temperature nelle regioni del Centro Nord e in Abruzzo si registra la prima grande nevicata sul Gran Sasso oltre i 2000 metri d'altezza (e non solo).

Abruzzo, nevicata sul Gran Sasso a Campo Imperatore

Dopo un'estate bollente e un autunno climaticamente altalenante, nelle ultime ore in Abruzzo è tornata la neve che ha ricoperto il Gran Sasso, il massiccio montuoso più alto degli Appennini e dell'Italia peninsulare situato interamente in Abruzzo. Fiocchi di neve non solo lungo il versante aquilano e teramano, ma anche sulla Maiella con diverse località ricoperte dalla coltre bianca. Tra queste segnaliamo: Ovindoli, Gamberale, Pizzoferrato e diverse zone montane.

La neve è tornata sul Gran Sasso in particolare a Campo Imperatore, vasto altopiano situato tra i 1500 e i 2100 m di quota s.l.m. in provincia dell'Aquila.

Neve torna in Abruzzo: l'inverno è arrivato

Nevicate non solo oltre i 2000 metri d'altezza in Abruzzo, ma anche intorno ai 1475 metri al Rifugio Montecristo. La neve è tornata anche ad Ovindoli, a 1450 metri, a Rocca di Mezzo, a 1280 metri, e a Scanno, a 1100 metri.

Non solo, con il brusco calo delle temperature la neve è tornata a cadere anche al di sotto dei 1000 metri con la dama bianca che ha colorato: Passolanciano, Pizzoferrato, Pescasseroli, Cocullo, località Prati di Tivo nel Teramano e Roccaraso.