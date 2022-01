Neve a New York: la Grande Mela imbiancata. Le foto

La tempesta di neve a New York ha imbiancato tutta la Grande Mela rendendo l'atmosfera ancora più magica e speciale e il panorama davvero unico. In mezzo ai vari problemi e disagi causati dal maltempo in tutta la Costa Est degli Usa, la città si è ritrovata più bianca e luminosa, ma soprattutto più silenziosa e ovattata.

Nel frattempo le condizioni meteo continuano a peggiorare con il passare delle ore sulla costa orientale degli Stati Uniti. Oltre alla neve, a creare i maggiori disagi sono i venti vicini alla forza uragano, i vari allagamenti e il blackout, oltre allo stop per i trasporti.

Neve negli Usa, la Grande Mela completamente imbiancata: tante suggestive cartoline



La Grande Mela è completamente coperta dalla neve. La coltre bianca ha ricoperto da Times Square al Ponte di Brooklyn regalando agli appassionati della fotografia scatti davvero unici e mozzafiato. Le suggestive immagini stanno facendo il giro del mondo. Oltre al paesaggio innevato a far sorridere sono gli scatti anche di grandi e piccini che si sono riversati a giocare con lo slittino o a palle di neve a Central Park.

Su New York ha nevicato ininterrottamente dalla serata di venerdì. Molte strade risultano essere poco percorribili, soprattutto fuori da Manhattan. I disagi sono tanti e molti voli sono stati annullati. In città, ormai, le macchine spazzaneve e quelle del sale faticano non poco per cercare di liberare le strade. A Brooklyn i marciapiedi sono stati ricoperti da almeno 30 centimetri di neve e molte attività hanno dovuto chiudere i battenti.

Il sindaco della Grande Mela continua a chiedere ai cittadini di rimanere a casa e di non uscire di casa se non strettamente necessario.

The first snow in new york. White envelops the city. pic.twitter.com/nwgjOEjQ14 — Annie (@Annie660183281) January 7, 2022

Nevicate a Boston: la tempesta più forte degli ultimi anni

Le nevicate più abbondanti sono attese a Boston. La città sta affrontando una delle tempeste più grandi della sua storia: sono previsti fino a 60 centimetri di neve.

Il sindaco, Michelle Wu, ha dichiarato l'emergenza neve e aperto i ripari e ricoveri pubblici 24 ore al giorno con l'obiettivo di offrire aiuto a chi ne ha bisogno e in particolare ai senza tetto anche perché almeno decine di migliaia di persone sono già senza corrente elettrica ma il numero è destinato ad aumentare con il passare delle ore.