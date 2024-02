Nebbia sulle strade, maxi tamponamento sulla A1: chiuso tratto tra Piacenza e Parma

Disagi, traffico in tilt e maxi tamponamento sull'autostrada A1 per la presenza di fitti banchi di nebbia. Un inizio di settimana all'insegna di queste condizioni meteo ha costretto alla chiusura del tratto autostradale tra Piacenza e Parma. La situazione.

Autostrada A1 chiusa per nebbia oggi, 19 febbraio: la situazione

La fitta nebbia di questa mattina, lunedì 19 febbraio 2024, ha causato una serie di problemi e disagi sull'autostrada A1 Milano-Napoli. Chiuso il tratto tra Piacenza e Parma in direzione Bologna, ma anche le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza a causa di un maxi tamponamento che ha coinvolto 30 automobili. Banchi di nebbia hanno mandato in tilt la viabilità sull'autostrada A1 dove è stato richiesto l'immediato intervento della Polizia Stradale e mezzi di soccorso dopo un incidente che ha coinvolto decine e decine di automobilisti.

L'incidente e la chiusura del tratto autostradale ha generato disagi, problemi e lunghe code. Sono state chiuse in entrata anche le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza in entrambe le direzioni.

L'avviso sul sito di Autostrade: "Sulla A1 Milano-Napoli è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Parma in entrambe le direzioni a causa di diversi incidenti avvenuti in presenza di nebbia. All’interno del tratto chiuso si segnalano code in direzione di Bologna e 7 km di coda in direzione di Milano. A chi viaggia in direzione di Bologna si consigli di uscire a Piacenza Ovest sulla A21 Torino-Brescia, dove si sono formati 2 km di coda, e di fare rientro in autostrada da Parma, avendo percorso la viabilità ordinaria; percorso inverso per chi viaggia in direzione di Milano. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso". Si segnalano banchi di nebbia anche sull’autostrada A22 tra Verona e Modena.

Si raccomanda sempre attenzione in strada per il rischio della nebbia che si sta formando in più tratti con queste condizioni meteorologiche. Qui trovate dioeci regole di sicurezza da seguire.

Incidente per nebbia sull'autostrada A1: coinvolte una trentina di auto

Sono trenta le macchine coinvolte nell'incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli. La fitta nebbia ha causato un maxi tamponamento poco prima delle ore 9 del mattino di lunedì 19 febbraio costringendo la chiusura immediata del tratto tra Piacenza, dal bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia, a Parma in direzione Bologna. Stando ai primi dati sarebbero almeno 15 i feriti dopo l'incidente di cui due sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Parma.