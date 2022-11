Natale 2022: tutti i villaggi di Babbo Natale da visitare

Il Natale è oramai alle porte e cresce l'attesa tra grandi e piccini. Tante sono le tradizioni natalizie, ma è anche bello vivere e assaporare l'attesa della festa più bella dell'anno visitando i villaggi di Babbo Natale. Si tratta di "luoghi magici" dove è possibile "conoscere" Babbo Natale, farsi una foto con lui e vivere a pieno la magia della festa. Ecco i villaggi più belli da non perdere in Italia!

Villaggi di Babbo Natale 2022 in Italia: ecco dove andare

Alzi la mano chi non hai sognato o anche solo pensato di incontrare Babbo Natale? Questo vecchietto dalla barba bianca come la neve è un personaggio presente in molte culture della tradizione natalizia della civiltà occidentale e non solo. Amatissimo da grandi e piccini durante la notte del Santo Natale, a bordo della sua slitta trainata da otto renne, viaggia in tutto il mondo per consegnare i regali ai bambini (e non solo). Senza alcun dubbio è il personaggio più amato delle feste e per chi lo volesse "incontrare" è possibile farlo recandosi in uno dei tantissimi villaggi natalizi a tema presenti da Nord a Sud in Italia.

Iniziamo dal Nord Italia dove è possibile fare visita al magico mondo di Babbo Natale presso il villaggio di Grotta di Babbo Natale situato a Ornavasso, a 15 minuti da Stresa. Si tratta di uno dei villaggi più belli dove è possibile attraversare una lunga galleria sotterranea di circa 200 metri che vi condurrà in un salone di marmo dove ad attendervi ci sarà proprio Babbo Natale. Non solo, all'interno del villaggio è possibile ammirare il bosco degli elfi, ma anche attraversare un sentiero fatato con tanto di alberi parlanti e salire a bordo di un trenino Renna Express. Il villaggio è aperto al pubblico nelle seguenti date:

26-27 novembre

3-4-8-9-10-11-17-18-26 dicembre 2022.

Nelle Langhe piemontesi, invece, è possibile visitare il Magico Paese di Natale a Govone aperto al pubblico dal 12 novembre al 18 dicembre 2022 dove è possibile visitare la casa di Babbo Natale con tanto di renne ed elfi. Non solo, per grandi e piccini è possibile anche ammirare lo spettacolo "Il Grande albero della Foresta di Burzee".

Tutti i villaggi di Babbo Natale da non perdere in Italia

Dal Piemonte alla Lombardia dove merita una visita la casa di Babbo Natale del Villaggio delle Meraviglie di Milano. Per accedervi è necessario presentare un francobollo magico, un lasciapassare per entrare in un mondo fatato dove ad attendervi ci sarà Babbo Natale dinanzi ad un caminetto con la slitta carica di doni. Dal 26 dicembre al posto di Babbo Natale arriverà Mamma Natale, che il 6 gennaio passa il testimone alla Befana. Anche sul Lago di Garda è possibile visitare la Casa di Babbo Natale immersa nella suggestiva cornice del Lago. In Veneto, invece, gli appassionati del Natale potranno visitare il Villaggio di Natale Flover di Bussolengo (VR) dove è stata allestita la Baita di Babbo Natale dal 5 novembre all’8 gennaio 2023.

Dal Veneto alla Toscana dove si svolge, dal 19 novembre al 6 gennaio 2023, la settima edizione del “Natale a Montepulciano” con tanto di Castello di Babbo Natale, mentre a Campi Bisenzio, a due passi da Firenze è possibile ammirare “Il Mondo di Babbo Natale". Al Sud, invece, è possibile respirare la magia del Natale visitando il Fantastico Castello di Babbo Natale all'interno del Castello di Lunghezza nel Lazio. Un mondo magico popolato da fate, elfi giocattolai e pasticceri e personaggi delle fiabe aperto al pubblico dal 12 novembre al 6 gennaio 2023. Anche in Sicilia da non perdere il Villaggio degli Elfi e la Casa di Babbo Natale a Calatafimi Segesta (in provincia di Trapani) aperti nei giorni 8, 10, 11, 17, 18, 23, 26 dicembre; 1 e 6 gennaio 2023.