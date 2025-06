Nasa: l’iceberg più grande al mondo si sta disintegrando. In pericolo gli ecosistemi

A23a è l'iceberg più grande al mondo, ma si sta sciogliendo nelle acque antartiche e per la NASA questo potrebbe essere un problema per i fragili ecosistemi marini. Come mai? E soprattutto cosa sta succedendo?

Iceberg A23a, dove si trova e dimensioni

L'iceberg A23a è alla deriva nelle acque antartiche e si sta sgretolando in pezzi più piccoli. Tutto ciò sta sta accadendo al largo di una riserva naturale e secondo la NASA questo potrebbe avere effetti dannosi sui fragili ecosistemi marini.

A23a è attualmente l'iceberg più grande del mondo, con una superficie di circa 3000 chilometri quadrati. Nel 1986 si è staccato dalla terraferma dell'Antartico dirigendosi verso la Georgia del Sud incagliandosi a circa 96 chilometri dalla sua costa. Le acque poco profonde e le condizioni meteorologiche della Georgia del Sud stanno erodendo l'iceberg.

Il satellite Aqua della NASA ha rinvenuto diversi frammenti in mare, insieme a una superficie che si è ridotta di molto da quando l'iceberg è rimasto incagliato nella Georgia del Sud. Proprio la NASA ha lanciato un vero e proprio allarme, visto che "migliaia di frammenti di iceberg ricoprono la superficie oceanica vicino all'iceberg principale, creando uno scenario che ricorda una notte stellata buia". Lo sgretolamento dell'iceberg non è una novità; anzi stando ai dati raccolti da Climate.gov i ghiacciai si stanno riducendo ogni anno da 37 anni. Come mai?

Scioglimento iceberg: come mai e quali sono i rischi

Lo scioglimento dell'iceberg, e in particolare di A23a, è legato al cambiamento climatico e all'aumento delle temperature. L'aumento delle temperature amplifica gli eventi meteorologici estremi, rendendo uragani e tempeste più potenti e pericolosi. Non solo, tempeste più intense spesso portano a cambiamenti del livello del mare e dei flussi oceanici. Con l'avvento di clima più caldo anche la temperatura dell'acqua aumenta facendo così rompere degli iceberg.

Cosa succede quando si scioglie un iceberg? Generalmente quando enormi iceberg come l'A23a si rompono e si sciolgono, il livello del mare in tutto il mondo può aumentare. L'innalzamento dei mari causa maree più alte che spingono l'acqua verso le zone costiere, allagando strade, danneggiando case e contaminando le riserve idriche. Il cambiamento nei modelli e nelle temperature oceaniche può anche perturbare la pesca e l'agricoltura, influendo sulle riserve alimentari da cui dipendono le persone in tutto il mondo.

Con il disintegrarsi dell'iceberg A23a anche diverse specie animali marine sono a rischio. In particolare la compagnia Oceanwide Expeditions ricorda come la Georgia del Sud ospiti una delle più grandi popolazioni globali di pinguini reali. Con lo scioglimento del ghiacchiao e i suoi frammenti sparsi nel mare può essere compromessa la loro capacità di raggiungere i siti di alimentazione, anche se secondo Dr. Andrew Meijers, oceanografo del British Antarctic Survey al momento le colonie di pinguini non sono a rischio.