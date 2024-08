Nasa, il 22 luglio è stato il giorno più caldo di sempre: i dati

Il 22 luglio del 2024 passerà alla storia come il giorno più caldo di sempre. La notizia arriva dopo aver raccolto e confrontato i dati dei satelliti NASA ed ESA, l'Agenzia Spaziale Europea sulla temperature media giornaliera globale dell’aria.

NASA: "un anno che è stato il più caldo mai registrato"

Temperatura da record il 22 luglio 2024: a comunicarlo è la NASA facendo riferimento ai dati pubblicati dall’agenzia spaziale degli Stati Uniti e all'analisi del Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2 (Merra-2) e del Goddard Earth Observing System Forward Processing (Geos-Fp). Il 22 luglio 2024 è stato il giorno più caldo di sempre con una temperatura media giornaliera globale dell'aria di 17.16°. +0.90° rispetto alla media globale dal 1991 al 2020 e 0.18° in più rispetto allo scorso anno. Dati allarmanti e preoccupanti che accendono nuovamente l'attenzione sul riscaldamento globale e sul cambiamento climatico.

Bill Nelson, l’amministratore della Nasa, ha dichiarato: «attraverso le nostre oltre due dozzine di satelliti per l’osservazione della Terra e oltre sessant’anni di dati, la Nasa sta fornendo analisi critiche su come il nostro pianeta sta cambiando e su come le comunità locali possono prepararsi, adattarsi e rimanere al sicuro».

July 22, 2024 was the hottest day on record. Average global temperatures for July 21 & 23 also exceeded the previous record.



The preliminary finding comes from @NASA atmospheric models that combine millions of land, sea, air & satellite observations. https://t.co/qZoqWphzAd pic.twitter.com/8LRyrxxcYG — NASA Climate (@NASAClimate) July 29, 2024

L'allarme NASA: "il nostro pianeta sta cambiando: temperature da record sono la tendenza al riscaldamento a lungo termine"

Le temperature sempre più calde e roventi registrate negli ultimi anni e in particolare durante l'estate sono l'espressione di come il mondo sia cambiato e come stia continuando a cambiare. La temperatura da record registrata il 22 luglio del 2024, il giorno più caldo di sempre, ha spinto la NASA a delle importanti riflessioni sul futuro del nostro pianeta. «Queste temperature da record fanno parte di una tendenza al riscaldamento a lungo termine causata principalmente dalle attività umane, in particolare dall’emissione di gas serra» - ha comunicato l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d'America.

Bill Nelson, l’Amministratore della NASA, ha dichiarato: «in un anno che è stato finora il più caldo mai registrato, queste ultime due settimane sono state particolarmente brutali. Grazie ai nostri satelliti di osservazione della Terra e a oltre 60 anni di dati, la NASA fornisce analisi cruciali su come il nostro pianeta sta cambiando e su come le comunità locali possono prepararsi, adattarsi e restare al sicuro».