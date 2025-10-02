Napoli nella classifica mondiale per il quartiere più cool

Napoli rappresenta l'Italia nella classifica della rivista Time Out dedicata ai quartieri più cool al mondo. Curiosi di scoprire qual è il quartiere premiato?

Napoli è nella classifica di Time Out: i Quartieri Spagnoli tra quartieri più cool al mondo

Alla posizione 19 della classifica di Time Out, infatti, troviamo i Quartieri Spagnoli, il cuore popolare più autentico di Napoli. Si tratta di quartiere unico nel suo genere; un pezzo vero ed autentico che unisce storia, arte e vita quotidiana. Una bellezza italiana che è riuscita ad imporsi a livello mondiale grazie alla sua atmosfera. Tra i vicoli, infatti, si respira un mix di tradizione, calore umano e creatività che difficilmente lascia indifferenti.

La nascita dei Quartieri Spagnoli risale al XVI secolo, quando furono creati come accampamento per i soldati sotto il dominio spagnolo. Oggi, in appena due chilometri di strade, si trova tutto ciò che rende Napoli inconfondibile: dai murales che ritraggono personaggi che hanno fatto la storia della città come Maradona, ma anche botteghe artigiane, mercati popolari. E ancora: luoghi religiosi, trattorie e street food che raccontano la cucina di una delle città più belle al mondo. Ogni minimo dettaglio nei Quartieri Spagnoli restituisce l’anima più genuina della città, tra panni stesi ai balconi, profumo di pizza e panorami che fanno bene al cuore.

La giornata tipo secondo Time Out nei Quartieri Spagnoli di Napoli inizia con una colazione con tanto di sfogliatella e caffè. Poi una passeggiata tra i vicoli alla scoperta dei murales, ma anche delle botteghe per poi deliziarsi a pranzo con una bella pizza. Una serie di gesti semplici, ma che racchiudono l'identità di una città.

La classifica dei quartieri più cool al mondo secondo Time Out

Ecco la classifica completa con tutti i 39 quartieri più cool al mondo secondo il Time Out, rivista di viaggi britannica pubblicata da Time Out Group: