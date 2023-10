Il Monte Bianco, la vetta perde 2 metri in due anni: cosa sta succedendo?

Il Monte Bianco si sta abbassando. Proprio così, la vetta più alta dell'Europa occidentale ha perso oltre due metri tra la fine estate 2021 e l'estate del 2023. La causa è legata al cambiamento climatico?

Monte Bianco perde due metri d'altezza nel 2023

Si abbassa la vetta del Monte Bianco, la montagna più alta delle Alpi, d'Italia, di Francia e anche d'Europa. Durante l'estate 2023, infatti, si è registrato un calo di circa 2,2 metri di altitudine come evidenziato dai geometri esperti francesi dell'Alta Savoia. Durante una conferenza stampa a Chamonix, gli esperti hanno sottolineato come la vetta più alta dell'Europa occidentale stia cominciando ad abbassarsi arrivando a perdere 2 metri in 2 anni. Ad oggi la sua altitudine è 4805,59 metri sul livello del mare contro i 4.807,81 misurati nel 2021. Nel giro di due anni, tra la fine dell'estate 2021 e 2023, il Monte Bianco ha perso oltre due metri.

La causa non è per forza di cosa legata al cambiamento climatico, visto che gli esperti francesi hanno sottolineato come le misure del gigante bianco siano da sempre "molto variabili", anche a causa del volume delle piogge estive. Non è la prima volta che si registra un abbassamento della vetta del monte, visto che dal 1685, anno della prima misurazione, più volte si sono registrate delle diminuzioni.

Si sciolgono i ghiacci e anche il #MonteBianco s'abbassa. Ora è di 4805,59m -2,22m rispetto al 2021 quando fu misurato l'ultima volta. La roccia tocca i 4792m, il resto è neve sempre più scarsa per via della #crisiclimatica. Ma nei libri di scuola è sempre di 4810m. #Alpifragili pic.twitter.com/0RFY2tNkoD — Sandro Orlando (@sandro_orl) October 6, 2023

Monte Bianco: la misurazione variabile della cima legata al cambiamento climatico?

La cima del Monte Bianco è ancora oggi la la più alta delle Alpi e dell'Europa, nonostante il lieve calo di 2,2 metri registrato questa estate. Questo abbassamento è stato riscontrato nell'arco temporale tra fine estate 2021 e 2023, come confermato dalle ultime rivelazioni effettuate con il sistema satellitare globale di navigazione Gnss dai geometri dell'Ordine dell'Alta Savoia. Il sistema Gnss, Global navigation satellite system, è un sistema di geo-radiolocalizzazione che si riferisce a tutti i sistemi di navigazione satellitare: Gps americano, Beidou cinese, Glonass russo e Galileo europeo.

Per misurare la vetta del Monte Bianco è stato utilizzato anche un drone. La misurazione del tetto delle Alpi viene effettuata ogni due anni con l'obiettivo di identificare un modello della calotta glaciale, ma anche di raccogliere tutti i dati scientifici relativi all'impatto del cambiamento climatico sulle montagne alpine. Ogni anno il risultato sorprende con la cima del Monte Bianco che oscilla sempre per lo scioglimento dei ghiacci causato dal cambiamento climatico. Nella misurazione del 2021 la vetta del gigante bianco aveva perso un solo metro fermandosi a 4.807,81 metri sopra il livello del mare.