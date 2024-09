Montagna: ecco alcune mete dove ammirare il foliage autunnale

L'autunno in montagna è davvero magico. I paesaggi si colorano di giallo, arancione, rosso e poi prendono le sfumature del marrone. Dai colori caldi e accesi si passa lentamente a un paesaggio tipicamente invernale e nel frattempo molti turisti accorrono per ammirare non solo il paesaggio autunnale, ma anche un evento tipico di questo periodo ovvero il foliage, lo spettacolo delle foglie d'autunno. Ci sono posti ad hoc per poter godere di un panorama mozzafiato? Ecco alcuni consigli utili.

Montagna: ecco dove vedere il foliage e godere di un panorama unico nel suo genere sulle Alpi

Ci sono molte località in montagna dove ammirare il foliage e i colori che assume la natura durante l'autunno. Così come in Canada e in Giappone, infatti, anche in Italia il foliage sta diventando una vera e propria attrazione turistica. Sulle Alpi o sugli Appennini, tra una passeggiata e l'altra tra i boschi, si può apprezzare la metamorfosi del paesaggio.

In primis se si ama il foliage non si può non andare in Valtellina. Qui, in Lombardia, le montagne si tingono di colori caldi e regalano emozioni indescrivibili. Le famiglie si possono recare soprattutto nella Val Viola e camminando lungo la valle, su un percorso asfaltato ad hoc, possono ammirare: la Cima Piazzi e il Corno Dosdè, ma soprattutto il fenomeno del foliage tra laghetti e sentieri.

In Val d'Ega, in Alto Adige, grazie al Tour di Re Laurino, si può ammirare la Nova Levante, il Lago di Carezza e la Radura di Mezzo. Attraversando la foresta del Latemar ci si immerge nei colori caldi dell'autunno e vi è la possibilità non solo di passeggiare o fare trekking, ma anche di bellissime escursioni in mountain bike.

In Piemonte, invece, nella zona di Biella, uno dei luoghi più gettonati per ammirare il foliage è quello del Parco Burcina. Si tratta di un giardino veramente dove è possibile trovare una varietà di specie botaniche, sia autoctone che esotiche, davvero spettacolare, ma soprattutto si possono ammirare meravigliosi rododendri capaci di colorare tutta la valle.

Dove ammirare il foliage sugli Appennini?

Per quanto riguarda gli Appennini, invece, il foliage può essere ammirato in Emilia Romagna, o meglio nella zona di Reggio Emilia, se ci si reca presso il Lago Calamone. Si tratta di un lago di origine glaciale che risulta essere il lago naturale più grande dell’Appennino Reggiano. Lo spettacolo è davvero mozzafiato. I colori dell'autunno riscaldano l'anima e rendono il paesaggio ancor più spettacolare.

In Toscana, invece, si può ammirare il foliage presso La Pania di Corfino. Tale cima sorveglia con le sue balze rocciose i boschi dell’Orecchiella che sono tutelati da tre Riserve Naturali dello Stato.