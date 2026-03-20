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Monopattini elettrici, cambia tutto: obbligo di targa e assicurazione, ecco costi e multe

Novità in arrivo per i monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligatorietà di targa ed assicurazione.
Mobilità20 Marzo 2026 - ore 18:02 - Redatto da Meteo.it
Mobilità20 Marzo 2026 - ore 18:02 - Redatto da Meteo.it

Dal 16 maggio 2026 entrano in vigore una serie di novità per i monopattini elettrici: dall'obbligo di targa fino all'assicurazione indispensabili per poter circolare. In caso contrario sono previste multe e sanzioni.

Monopattini elettrici, tutte le novità in vigore dal 16 maggio 2026

Il decreto che regolamenta e disciplina l'utilizzo dei monopattini elettrici diventa operativo dal prossimo 16 maggio 2026 con l'introduzione di due obblighi: l'obbligo di targa e assicurazione.

In realtà l'obbligo era già stato inserito nel nuovo Codice della Strada, entrato in vigore a dicembre 2024, ma è diventato operativo da poco con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto della Direzione generale. Attenzione: il decreto concede ai proprietari dei monopattini ancora 60 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni con scadenza entro il 16 maggio.  

Monopattini elettrici, come richiedere la targa e costi

Da quel giorno tutti i monopattini elettrici per circolare su strada dovranno avere una targa ed assicurazione. La richiesta della targa può essere inviata tramite la piattaforma Gestione pratiche online dove è possibile accedere con lo SPID oppure con le credenziali della Carta d'Identità digitale. Il costo della targa è di 8,66 euro; in caso di assenza sono previste sanzioni dai 100 ai 400 euro.

Una volta inviata la domanda il Centro servizi della Motorizzazione civile si occuperà dell'istanza richiedendo la produzione della targa all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ma come sarà la targa di un monopattino? Si tratta di un adesivo plastificato dalla forma rettangolare da applicare sul parafango posteriore oppure sulla parte anteriore. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici: le lettere sono dalla B alla Z, mentre i numeri dal 2 al 9. Attenzione: ogni targa numerica sarà legata ai dati del richiedente.

Monopattini elettrici, costi assicurazione e sanzoni

Dal 16 maggio 2026 tutti i monopattini elettrici dovranno essere muniti di assicurazione. Il nuovo Codice della Strada - entrato in vigore a dicembre 2024 - riporta «i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile».

La presenza della targa è indispensabile per l'assicurazione, visto che permetterà in fase di controllo di risalire ai dati del richiedente - proprietario del veicolo. Il costo dell'assicurazione per un monopattino elettrico varia dai 25 ai 150 euro, a seconda del tipo di polizza e delle garanzie prescelte in fase di attivazione. In caso di monopattino privo di assicurazione obbligatoria il Codice della Strada prevede sanzioni dai 100 fino ai 400 euro.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 20 Marzo ore 18:03

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