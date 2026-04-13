Missioni Green dell’app Meteo.it: la sfida di aprile e la nuova Top Ten

Siamo già sulla buona strada, continuiamo così. Dopo l’ottimo risultato di marzo, abbiamo alzato ancora di più l’asticella. La nuova sfida è raggiungere tutti insieme, entro il 30 aprile, le 12.000 azioni sostenibili. Ecco come.

Sostenibilità 13 Aprile 2026 - ore 10:57 - Redatto da Meteo.it Sostenibilità 13 Aprile 2026 - ore 10:57 - Redatto da Meteo.it