Meteo Milano: mai così tanta pioggia nei primi dieci mesi dell’anno

Con 1460 millimetri di pioggia registrati su Milano nei primi dieci mesi del 2024, quest'anno si conferma come il più piovoso di sempre, secondo i dati della serie storica di Milano Brera raccolti dal 1764, diffusi da Arpa Lombardia. Le precipitazioni di quest'anno superano nettamente i 1225 millimetri del 1951 e del 1977. Rispetto al 2023, quando al 31 ottobre erano stati rilevati 677 millimetri, il 2024 ha visto quasi il doppio delle piogge, un valore addirittura sei volte superiore all’anno siccitoso del 2022. Dal 2000, solo quattro volte è stata superata la soglia dei mille millimetri a fine ottobre: nel 2002, 2010, 2014 e ora nel 2024.

Meteo, Arpa Lombardia: mai così tanta pioggia a Milano

In tutta la Lombardia, ottobre è stato uno dei mesi più piovosi del 2024, dopo febbraio, marzo, maggio e settembre, con una media abbondantemente sopra quella climatologica del periodo 1991-2020. Questo è stato causato da frequenti aree di bassa pressione provenienti dal Nord Atlantico, alcune delle quali si sono stabilizzate sul Mediterraneo per giorni, in particolare durante due episodi della seconda metà del mese. Dopo un ottobre così piovoso, le previsioni indicano per la prima parte di novembre un periodo asciutto e con frequenti nebbie in pianura, per effetto di un robusto anticiclone.

Le piogge di ottobre hanno superato la media regionale, con notevoli variazioni locali. Le anomalie più significative si sono registrate sulla pianura orientale: a Brescia e Mantova si è trattato del terzo e secondo mese di ottobre più piovoso dal 1951, con valori circa tripli rispetto alla media stagionale. Al contrario, le Alpi hanno visto un'anomalia più contenuta; a Sondrio, per esempio, le precipitazioni sono state superiori alla media del 37%.