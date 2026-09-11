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Migliori stazioni ferroviarie d’Europa: c'è anche un’italiana nella top 20. La classifica

La Svizzera domina la classifica delle migliori stazioni ferroviarie d'Europa nel 2026, ma l'Italia conquista il 12° con Roma Termini.
Mobilità11 Settembre 2026 - ore 17:15 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Quali sono le 20 migliori stazioni ferroviarie d'Europa? Il primo posto assegnato alla Svizzera non sorprende, ma l'Italia si difende con la Stazione Termini di Roma che conquista il 12esimo posto. Scopriamo la classifica completa.

European Railway Station Index premia la Svizzera, ma in classifica c'è anche l'Italia

La miglior stazione ferroviaria d'Europa del 2026 è quella di Zurigo che vince il primato della classifica European Railway Station Index stilata dal Consumer Choice Center.

Un lungo studio tra più di 60 stazioni ferroviarie in Europa per decretare le migliori 20 confrontando una serie di parametri: percentuale di treni in ritardo, il tempo medio di attesa, il numero di servizi disponibili, le opzioni di accessibilità, la presenza del wi-fi gratuito, la copertura delle reti nazionali e locali e le tipologie di biglietti.

La classifica 2026 non sorprende, visto che al primo posto c'è la stazione di Zurigo, in Svizzera, con uno standard altissimo di affidabilità e puntualità del 94,1%. Stando ai dati raccolti dal Consumer Choice Center solo il 4% dei treni registra un ritardo massimo di 1/2 minuti.

La Svizzera è presenta nella top 20 con la stazione di Berna al 5° posto con una media di ritardi dell'1,8%, mentre Lucerna è al quattordicesimo con un primato: quello dei treni più puntali d'Europa. Al secondo posto, invece, c'è la stazione Gare du Nord di Parigi, mentre al terzo la stazione centrale di Amsterdam.

Classifica migliori stazioni ferroviarie d’Europa 2026: c'è anche l'Italia

Sbirciando la classifica c'è anche l'Italia al 12° con la stazione di Roma Termini in calo di una posizione rispetto allo scorso anno. Un riconoscimento per una delle stazioni più grandi d'Italia premiata per il numero di collegamenti nazionali e internazionali, la presenza dell'alta velocità, l'integrazione della metro e l'offerta di servizi al pubblico.

Tra i fattori negativi riportati dal report i tempi di attesa di circa 10,33 minuti, mentre i ritardi sfiorano il 41,2%. Al di fuori della top 20 ci sono anche la stazione di Napoli al 24esimo posto, Firenze Santa Maria Novella e Venezia Santa Lucia al 40º posto, mentre scivola al 48° la stazione di Milano Centrale. Da segnalare la presenza anche delle stazioni di Bologna Centrale al 51º posto, Roma Tiburtina al 52° e Torino Porta Nuova al 53°.

Classifica delle migliori stazioni ferroviarie d'Europa: la top 20 completa

Ecco la classifica, dalla prima alla ventesima posizione, delle migliori stazioni ferroviarie del 2026 secondo lo studio del Consumer Choice Center:

  1. Zürich Hbf, Zurigo, Svizzera
  2. Gare du Nord, Parigi, Francia
  3. Amsterdam Centraal, Amsterdam, Paesi Bassi
  4. Wrocław Główny, Breslavia, Polonia
  5. Bern Hbf, Berna, Svizzera
  6. Gare Montparnasse, Parigi, Francia
  7. Gare Saint-Lazare, Parigi, Francia
  8. London Bridge, Londra, Regno Unito
  9. Kraków Główny, Cracovia, Polonia
  10. London St Pancras International, Londra, Regno Unito
  11. Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Madrid, Spagna
  12. Roma Termini, Roma, Italia
  13. Poznań Główny, Poznań, Polonia
  14. Luzern Hbf, Lucerna, Svizzera
  15. Utrecht Centraal, Utrecht, Paesi Bassi
  16. Rotterdam Central Station, Rotterdam, Paesi Bassi
  17. Stockholm Centralstation, Stoccolma, Svezia
  18. Berlin Hbf, Berlino, Germania
  19. London Victoria, Londra, Regno Unito
  20. London Paddington, Londra, Regno Unito
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