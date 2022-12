Le migliori destinazioni per la settimana bianca, le mete preferite per il 2022-2023

Con l'arrivo del Natale e del freddo si riapre la stagione invernale e milioni di italiani stanno programmando la settimana bianca. Quali sono le destinazioni e le mete migliori per il 2022-2023? Scopriamolo insieme!

Settimana bianca 2022-2023: ecco le mete migliori da non perdere!

La neve è oramai arrivata da settimane così come il grande freddo. Il Natale è sempre più vicino e cresce il desiderio di programmare la fatidica settimana bianca. Tantissimi gli appassionati che, ogni anno, sono pronti a trascorrere qualche giorno all'insegna del relax in montagna. Per la stagione 2022-2023 è stata resa nota la classifica delle migliori destinazioni per la settimana bianca. Non mancano alcune sorprese accanto ai blasonati nomi di sempre, ma una cosa è certa: la settimana bianca 2022-2023 costerà di più complice l'impennata dei prezzi legati alla pandemia da Covid.

Per la classifica di Holidu queste sono le migliori destinazioni per la stagione 2022-2023 dove trascorrere la settimana bianca. Al primo posto troviamo Livigno in Lombardia, seguita da Roccaraso in Abruzzo e Madonna di Campiglio in Trentino Alto Adige. Al quarto posto, invece, troviamo Bormio in Lombardia seguita da le Tre Cime Dolomiti in Alta Pusteria, Alto Adige-Veneto. L'Italia è sicuramente tra i paesi più gettonati con ben 32 mete in classifica e il Trentino Alto Adige tra le regioni più amate.

Le mete preferite per la settimana bianca 2022-2023: la classifica completa

La settimana bianca ha inizio dal 1 dicembre 2022 e proseguirà fino al 20 marzo 2023. Naturalmente ci saranno dei periodi di alta e bassa stagione che influiranno sui costi, anche se la settimana bianca 2022-2023 subirà un aumento dei prezzi con le mete più gettonate, per intenderci le top 5, che costeranno circa 250 euro al giorno a persona. Per chi vuole risparmiare, invece, è possibile puntare ad una settimana bianca low cost lungo le meravigliose montagne dell’Appennino. Qualche esempio? Basti pensare a Campo Imperatore dove si può spendere circa 45 euro al giorno, mentre a Viggiano Montagna Grande, in Basilicata, siamo intorno ai 37 euro al giorno.

Ma entriamo nel dettaglio con la classifica completa di Holidu con le migliori 40 mete e destinazioni dove trascorrere la settimana bianca 2022-2023: