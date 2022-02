Le 15 migliori città da visitare nel 2022, nella classifica annuale Cnn c'è anche una città italiana

Nella classifica annuale "Where to travel 2022: the best destination to visit" redatta dalla Cnn troviamo anche una località italiana. Si tratta di Napoli, la bellissima città partenopea che conquista il dodicesimo posto.

Napoli tra i migliori luoghi da visitare 2022

Perché scegliere la città partenopea per una vacanza o un week-end? I motivi che hanno reso il capoluogo campano uno dei luoghi più amati sono tantissimi: dalla leggendaria gentilezza e ironia delle persone al piacere di gustare una pizza fatta a perfetta regola d'arte, dal desiderio di perdersi tra vicoli sui quali "spuntano" come per incanto negozi artigianali e piccoli squarci di panorama mozzafiato al piacere di camminare lungo le strade.

Per chi ama la storia poi, il capoluogo campano rappresenta un autentico scrigno di tesori. Nuovi siti archeologici di prossima apertura potrebbero aggiungere meraviglie a quello che è già un patrimonio storico di enorme valore, gettando nuova luce sulla Neapolis greca e romana, come era chiamata la città campana nell'antichità). E poi a pochi passi c'è Pompei: una località che non ha certo bisogno di presentazioni per gli amanti di reperti storici.

Gli appassionati d'arte potranno trovare nelle mostre organizzate al Palazzo Reale di Capodimonte le opere realizzate dai più famosi artisti italiani e internazionali, mentre chi ama crogiolarsi sotto il sole potrà trovare nelle spiagge racchiuse nel Golfo partenopeo tra Posillipo e Sorrento il suo piccolo angolo di paradiso. Perché non approfittarne poi per fare un salto fino alla vicina Isola di Procida, eletta capitale italiana della cultura 2022?

Le migliori mete da visitare nel mondo nel 2022, la classifica

Ecco la classifica completa delle migliori mete 2022 secondo la Cnn.