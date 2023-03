Migliori aeroporti del mondo: gli italiani sul podio, ecco le classifiche

Quali sono i migliori aeroporti del mondo? Secondo diverse recenti classifiche, stilate per i premi più ambiti a livello mondiale, alcuni aeroporti italiani hanno meritato il podio. Ecco di cosa stiamo parlando e quali scali di tutto il mondo sono risultati essere i più apprezzati. Insomma non stiamo parlando di semplici luoghi di arrivi e partenze da attraversare senza guardarsi attorno, ma di posti in cui gli utenti possono vivere una esperienza da sogno grazie alla possibilità di avere a disposizione tutti i confort.

Migliori aeroporti del mondo: le classifiche e i premi

Quali sono - secondo l'ultima classifica - i migliori aeroporti del mondo? Prima di buttare un occhio alle classifiche più recenti bisogna sottolineare che i posti più lussuosi si sono meritati di essere considerati perché consentono alle persone non solo di spostarsi, ma riescono a rendere i viaggi dei passeggeri il più agevoli e piacevoli possibile. Detto ciò possiamo passare in rassegna le classifiche stilate per gli Airport Service Quality Awards in base all’esperienza di ciascun cliente.

Tra i migliori aeroporti con il maggior volume di passeggeri ovvero con oltre 40 milioni di passeggeri all’anno vi sono:

Bombay, India

Delhi, India

Guangzhou Baiyun, Cina

Shanghai Pudong, Cina

Shenzhen Bao’an, Cina

Singapore

Roma-Fiumicino , Italia

, Italia Istanbul, Turchia

Dallas Fort Worth, Texas

San Francisco, California

Tra gli aeroporti più divertenti, invece, vi sono:

Aeroporto di Roma-Fiumicino, Italia

Aeroporto di Istanbul, Turchia

Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur, Malesia

Aeroporto internazionale Daxing di Pechino, Cina

Aeroporto Internazionale Sultan Hasanuddin; Makassar, Sulawesi Meridionale, Indonesia

Aeroporto Internazionale di Yogyakarta; Giava, Indonesia

Aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, Serbia

Aeroporto di Milano-Bergamo, Italia

Aeroporto di Ankara Esenboga, Turchia

In questo caso l'elenco continua e prevede inoltre la presenza in classifica degli aeroporti di: Quito in Ecuador, di Amman in Giordania, di Houston in Texas, di Dakar in Senegal, ma anche quello di Alberta in Canada.

Come ha fatto l'aeroporto romano a balzare così in alto in classifica? A quanto dicono gli utenti negli ultimi anni è diventato uno dei fiori all'occhiello dell'Italia, apprezzato sia per la qualità complessiva, sia per il livello di pulizia, ma anche per essere piacevole per la presenza di personale altamente qualificato, gentile ed educato.

Altro fiore all'occhiello del nostro Paese? L'aeroporto di Orio Al Serio a Bergamo che, per il secondo anno consecutivo, ha conquistato il riconoscimento di miglior aeroporto europeo nella categoria dai 5 ai 15 milioni di passeggeri.

La classifica tutta italiana: quali sono i migliori?

Perfino in altre classifiche gli scali di Bergamo e Roma rimangono tra le eccellenze. Nella classifica, tutta italiana, stilata da ParkVia, la piattaforma online per la prenotazione dei parcheggi in aeroporto, però, Bergamo è all'ultimo posto della top ten, al nono vi è lo scalo di Venezia e successivamente quelli di Cagliari, Bari e Milano Lainate. Ad un passo dal podio si piazza l'aeroporto di Olbia mentre sui tre gradini più importanti vi sono, rispettivamente dal terzo al primo posto: