Meteo weekend - la tendenza: vortice ciclonico freddo con pioggia e neve. Le previsioni

Il terzo weekend di Novembre si preannuncia all'insegna del maltempo e neve complice il passaggio di due perturbazioni che porteranno aria fredda e neve. Il miglioramento al Centro-Nord sarà di breve durata, visto che da giovedì 17 novembre è atteso l'arrivo della perturbazione numero 6 del mese. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, piogge e temporali al Centro-Sud e nevicate sulle Alpi

L'Italia è nel pieno di una serie di correnti atlantiche e veloci perturbazioni che si alternano a momenti di tempo stabile. La situazione non migliorerà nei prossimi giorni dopo il passaggio della perturbazione numero 5 di novembre responsabile in queste ore del maltempo che ha interessato le regioni centrali e meridionali. Il miglioramento registratosi al Centro-Nord ha però le ore contate, visto che nella notte di giovedì 17 novembre è previsto l'arrivo della perturbazione numero 6 portatrice di piogge, rovesci e maltempo al Centro-Sud, ma anche neve sulle Alpi con un brusco calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 17 novembre: nuvole e piogge in in Calabria, Sicilia e Salento, mentre clima instabile e variabile nel resto del paese. Nebbie in Val Padana, mentre possibili temporali sono previsti anche tra Levante Ligure, alta Toscana, Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna. In calo le temperature con un possibile rialzo solo al Sud.

Meteo, le previsioni del weekend: in arrivo la perturbazione numero 7 del mese

Le previsioni meteo dei prossimi giorni non sono migliori. Da venerdì 18 novembre, infatti, maltempo e rovesci, anche localmente intensi, sono attesi nel Lazio, Campania, Calabria tirrenica, Centro-Sud, Sardegna, Emilia Romagna e al Nord-Est. Non solo, prevista anche la neve sulle Alpi orientali fino a 1700 metri circa. Il clima dovrebbe migliorare nelle prime ore del pomeriggio al Centro-Nord, in Puglia e in Sardegna pur restando ancora instabile in Campania e Calabria. Le temperature in lieve aumento al Nord e Centro, ma attenzione visto che ci saranno forti venti e mari molto mossi.

Nel fine settimana, il terzo di Novembre, si prospetta l'arrivo di un'altra perturbazione, la n.7 del mese, associata a una circolazione depressionaria che porterà sulle regioni centro-meridionali aria molto più fredda con un calo delle temperature. Per sabato 19 novembre le previsioni delineano sole e schiarite anche ampie su Alpi centrali ed estremo Nord-Ovest, mentre nuvolosità irregolare e piogge isolate sono previste in Emilia Romagna. La pioggia è attesa anche in Campania e Trapanese, mentre piogge più deboli e isolate sono previste nell'alta Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Lucania, centro-nord della Puglia, Lucania e sud-ovest della Sicilia. Le temperature in calo al Centro-Nord, in Sardegna, Campania e nord della Puglia, mentre stabili o in lieve rialzo all'estremo Sud. Da domenica 20 novembre, invece, è previsto un leggero miglioramento visto che l’area depressionaria tenderà gradualmente a muoversi verso est, in direzione della penisola balcanica.