Meteo, weekend tra sole e locali temporali: dove pioverà?

Vista la fase di caldo anomalo cosa dicono le previsioni meteo per il weekend? A causa dall’alta pressione di matrice subtropicale, in risalita per almeno 2.000 km dal cuore del deserto algerino-marocchino (un'alta pressione che sta portando le temperature a quota 30° in diverse zone), il fine settimana sarà caratterizzato in generale da cieli tersi, sole splendente e gran caldo su gran parte dell'Italia. E la condizione è destinata a permanere fino al prossimo 20 maggio. Solo domenica, però, un lieve e temporaneo cedimento dell'anticiclone potrebbe favorire l'instabilità e pertanto la formazione di qualche isolato temporale. Dove pioverà? Le piogge saranno possibili attorno ai rilievi, ma occasionalmente anche in val padana. Ecco tutti i dettagli.

Meteo: le previsioni per sabato 14 maggio 2022

Che tempo farà sabato 14 maggio? L'alta pressione terrà generalmente lontane le perturbazioni. Il sole e il grande caldo saranno pertanto protagonisti indiscussi su tutta Italia. Così come in Spagna e Francia anche da noi si registreranno temperature record per il mese di maggio.

Ci sarà però la possibilità di un lieve cedimento in quota. Questo, insieme a leggere infiltrazioni di aria un po’ più umida atlantica e il marcato riscaldamento degli strati più bassi dell’atmosfera, potrebbe favorire un incremento dell’instabilità atmosferica pomeridiana e sulle zone montuose del Nord nel pomeriggio potranno verificarsi acquazzoni o temporali isolati.

Cosa accadrà domenica 15 maggio? Ecco dove pioverà

Le previsioni meteo per domenica 15 maggio preannunciano il rischio di temporali isolati a metà tra la tarda mattina e il primo pomeriggio sulle zone montuose del nord d'Italia. Potranno essere interessate dai fenomeni isolati anche le pianure del Nord Ovest tra Piemonte e Lombardia. Sulle altre regioni il tempo sarà più stabile. Lieve nuvolosità potrà presentarsi a ridosso dei monti. Il rischio di precipitazioni sarà piuttosto basso e per il resto proseguirà la fase di caldo estivo con temperature sopra la media mensile.